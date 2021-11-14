找工難 45歲程序員連面試機會都沒有

現在互聯網公司節奏快，很多都要求員工能適應加班，在這一點上，30歲以上的程序員較缺乏優勢。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

一位45歲的程序員網民近日在政府網留言，指自己精通各種技術體系，但辭職半年後再回來尋找工作 ，竟連個面試 機會都沒有。這則留言也在社交媒體上引起熱議。

每日經濟新聞報導，該留言指出，他是一名計算機專業出身的軟件開發人員，今年45歲，精通java的各種技術體系，包括微服務、大數據等技術，並能應用到實際工作中，幫助所在公司提升、改造所使用的技術框架，業餘我還考取了PMP項目管理證書、系統架構師證書，成為所在公司的系統架構師、核心技術骨幹。

「在我兒子讀初二上學期時，我辭職回家陪伴兒子。半年後，當我再回來尋找工作機會的時候，卻發現連個面試機會都很難得到，更別提發揮自己的專業特長了。」

對此留言，有網友認為，「類似情況又何止發生在程序員身上呢？」「很多卡35歲，是一種人才浪費和年齡歧視 。」也有人認為，求職者不被企業接受，也需要從自身查找原因。

紅星新聞報導，從人口形勢看，中年求職者占比增高是未來的大概率事件。中年人也是家庭的支柱，中年人的失業，往往意味著一個家庭的困頓。

前不久，有網友建議放寬公務員報考35歲年齡限制，浙江省公務員局則回應，「對於2022年應屆碩士、博士研究生（非在職人員），放寬到40周歲以下」。