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內蒙男騎馬馱150萬現金買房 網友調侃：小區配馬棚嗎？

中國新聞組／北京14日電
內蒙古赤峰一男子騎著馬，手上拎著一編織袋現金，到當地一個樓盤買房。（取材自極目新聞）
內蒙古赤峰一男子騎著馬，手上拎著一編織袋現金，到當地一個樓盤買房。（取材自極目新聞）

近日，內蒙古赤峰一男子騎著馬、手上拎著一編織袋現金到當地一個樓盤買房的視頻，在網上引發熱議。當事人黃姓男子日昨回應指出，當天他剛賣完一批馬，手上近150萬元（人民幣，下同，約23.5萬美元）現金沒有存，因為正好趕上樓盤雙十一促銷，他立刻到售樓部買房。

來源：YouTube

極目新聞報導，赤峰一位居民宋女說，她近日收到朋友發來的一段視頻，視頻中一名男子穿著一身黑色長袍，騎著一匹高大的黑馬停在一家樓盤的售樓部前，男子下馬時還提了一袋裝有現金的編織袋，隨後走進了售樓部。另一位居民陳男則稱，視頻中現金堆滿了整張桌子，不少工作人員都在數錢，對此大家都感到不可思議。有網友調侃：「小區配馬棚嗎？」

樓盤雙十一促銷，男子騎著馬拎著近150萬元人民幣現金到售樓部買房。（取材自極目新...
樓盤雙十一促銷，男子騎著馬拎著近150萬元人民幣現金到售樓部買房。（取材自極目新聞）

售樓部工作人員指出，男子提的袋子裡裝有近150萬現金，認購了一套上百平方米的房子，「四名工作人員數錢，人工加機器一共數了20多分鐘。」

騎馬的黃男稱，他經營一家馬術俱樂部，一共養了200多匹馬。 當天，他趕了近130匹馬到集市交易，分別賣給了七名買主，均是現金交易，收回近150萬元現金，「正好想著樓盤雙十一有活動，我就直接過去買房。」黃男說，車上當時還剩一匹馬，當他開車來到離售樓部四公里處，又有一名客戶趕來表示要看馬，他便將馬從車上卸下，但客戶還是沒看上。「當時就想著騎著馬去遛一圈。」於是他直接騎著馬，提著編織袋去了售樓部，沒想到引來這麼多關注。

工作 YouTube

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