中國推出全球首款吸入式新冠疫苗 號稱安全有效

中國推出號稱全球首款吸入式新冠疫苗。（視頻截圖）

由中國 軍事醫學研究院院士陳薇團隊與康希諾生物股份公司合作研發的全球首款吸入式新冠疫苗 ，12日在「2021第五屆海南國際健康產業博覽會」公開亮相。這款疫苗二期臨床試驗已取得階段性成果，目前正在推進緊急使用的申請工作 。

央視新聞報導，康希諾生物與陳薇團隊聯合研發的腺病毒載體新冠疫苗「克威莎」，已於今年2月25日獲中國國家藥監局批准附條件上市。

吸入式新冠疫苗在製劑配方未改變的情況下，使用專用設備將疫苗霧化成微小顆粒，透過吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫、體液免疫和細胞免疫三重保護。

報導指出，新冠病毒主要是通過感染呼吸道黏膜上皮細胞而入侵機體，黏膜免疫系統是機體的第一道免疫防線，建立良好的黏膜免疫，可在新冠病毒侵入組織前將其殺滅，保護機體組織免受損傷。研究結果顯示，吸入型新冠疫苗在黏膜局部產生的抗體比血清抗體出現早、效價高且維持時間更長。

康希諾生物首席商務官王靖表示，康希諾生物研發的「克威莎」吸入劑型為新冠疫苗提供更加安全、有效、可及的接種方式。

報導稱，研究結果顯示，霧化吸入接種疫苗安全性好，無肌肉注射局部不良反應。霧化吸入只需要使用五分之一劑肌肉註射用的劑量，細胞免疫反應水平就可以與一劑肌肉注射相當。肌肉注射後若採用霧化吸入加強免疫，可產生高水平中和抗體。

另據中央社報導，中國這一波本土疫情有多名兒童染疫，疾控當局13日表示，目前中國3至11歲接種疫苗已有8439.5萬人，將力爭在12月底完成3至11歲群體的完整接種疫苗工作。

中國國務院聯防聯控機制13日下午召開新聞發布會通報，中國國家衛健委疾控局副局長吳良在會中表示，根據今年下半年COVID-19疫苗接種的安排，還有冬季疫情防控工作需要，將繼續推進重點群體的疫苗加強免疫和3至11歲群體的疫苗接種工作。

他指出，將指導各地合理安排資源，統籌做好流感等呼吸道疫苗的接種工作，降低呼吸道傳染病和COVID-19疊加流行的風險。

中國教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰也在會中指出，中國1.6億的3至11歲孩子已經有一半開始接種疫苗了。