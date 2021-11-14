中醫舌診、脈診 國際標準面世 有中英日韓等語言

國際標準化組織（ISO）近日發布中醫的舌診與脈診有關的國際標準。(本報資料照片)

國際標準化組織（ISO）近日正式發布兩項與中醫有關的國際標準，分別是「中醫診斷名詞術語第一部分：舌診」、「中醫診斷名詞術語第二部分：脈診」，並有中英日韓等語言。

報導引述上海中醫藥大學方面透露，舌診、脈診的國際標準是該校的基礎醫學院及上海市健康辨識與評估重點實驗室王憶勤教授團隊主導制定，是ISO/TC249首次出版中醫診斷學術語標準，為國際範圍內規範和統一中醫診斷學名詞術語提供重要依據。制定中醫診斷名詞術語國際標準是中醫藥名詞術語標準化的基礎，直接關係到中醫診斷儀器在國際範圍內的推廣應用、國際貿易。

團隊也考慮到不同國家和地區的術語習慣用法以及科研、教育 、貿易等不同領域的需求，標準文本中有英文、拼音、繁簡漢字、日文名、韓文名等，極大地擴展標準的適用性。

另據路透報導，一項綜合了語言、基因和考古學證據的研究發現，包括現代日語、韓語、土耳其語和蒙古語等同一語系的語言以及說這些語言的人，都起源於大約 9000 年前生活在中國 東北地區種植穀子的古代農民。

這份由來自英國、中國、捷克、法國、德國、日本、紐西蘭、南韓、俄羅斯、荷蘭和美國 的研究人員聯合公布的研究，於11月10日發布在「自然」期刊上。

這份研究的主要作者馬丁·羅貝茲（Martine Robbeets）坦言：「接受自己的語言、文化和祖先來自現有的國家邊界之外，是一種身份的屈服，這讓一些人還沒準備好。」