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快遞點入侵 上海一大樓天天排長龍領貨 居民怨聲連連

中國新聞組／上海14日電
來取快遞的人經常在樓道裡大排長龍，讓同棟居民覺得很困擾。（取材自新聞坊）
來取快遞的人經常在樓道裡大排長龍，讓同棟居民覺得很困擾。（取材自新聞坊）

雙11引爆購買潮，有人買得開心，小區裡還出現專門代收快遞的「中國好鄰居」？上海浦東玉蘭香苑小區裡最近出現了不尋常的一幕，小區裡不少居民回家前，都會來到某樓棟一樓的一戶人家排隊取快遞，原來是大樓開了一家快遞暫存點，來取快遞的人經常在樓道裡大排長龍，但這也讓同棟居民覺得很困擾。

上海浦東玉蘭香苑小區裡的某大樓開了一家快遞暫存點，快遞堆放在通道。（取材自新聞坊...
上海浦東玉蘭香苑小區裡的某大樓開了一家快遞暫存點，快遞堆放在通道。（取材自新聞坊）

新民晚報報導，這個快遞存放點面積不大，兩個房間裡擺了好幾排貨架，裡面堆滿大小不一的包裹，不時有居民前來取快遞，還有送貨員來此卸貨。

一位工作人員表示，這處房屋是向二房東租來的，作為快遞存放點，屬地居委會、物業也都知道。 「這裡不是經營性的場所，我們沒有收取居民任何費用，他們過來拿快遞，我們只是提供一個暫存的地方，快遞公司會支付所有的派件費。」

由於快遞點都要有合法的商業用房，但這個小區附近沒有，工作人員解釋，「如果到後面去租商舖的話，一是離小區很遠，二是地方不夠，租金也貴，承擔不起。」

快遞暫存點。（取材自新聞坊）
快遞暫存點。（取材自新聞坊）

據報導，快遞存放點沒有營業執照，裡面的廚房灶台上，甚至還備齊食物和油鹽醬醋，在臥室裡，有一張高低床。另一位工作人員表示：「小孩臨時放學接回來，沒有地方去，中午他們也會在這裡睡睡覺。」

同一幢樓的其他居民怨言頗多。來取快遞的人經常在樓道裡大排長龍，尤其是晚上5時半到8時半之間，對他們的生活造成了不小的干擾。

居民王阿姨說：「禮拜六、禮拜天不得了！有時候下午五六點就開始排隊，排長隊，排到外面，最起碼40個人，只多不少，幾乎成了每天的常態，這幾天更加厲害。」

另一位居民張阿姨也表示：「出入太不方便，因為人擠得太多，走路都不好走。」

快遞暫存點。（取材自新聞坊）
快遞暫存點。（取材自新聞坊）

此事曝光後，網友看法不一，有部分網友認為「相互理解，大家方便就行，但是也不能太擾民」、「這就是快遞不送上門的結果」 、「要是有合適地方，誰想擠這裡」。多數人還是覺得該快遞存放點已經造成其他居民困擾，應該取締，「不收費也不能擾民啊，暫存點開在居民樓裡怎麼行」、「辦不出來證就說明其本身是有問題的。就該直接取締」。

工作 租金 中國

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