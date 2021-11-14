山東女記者辭職賣地瓜銷售破億 她笑：1個億並不多

劉朝麗正在為地瓜帶貨。（取材自極目新聞）

因懷念兒時烤地瓜的味道，曾擔任6年記者的劉朝麗毅然決然辭離賣起了地瓜，今年銷售總額將突破億，甚至還因此登上熱搜。有網友羨慕，也有人質疑賣地瓜怎麼能賺到這麼多錢。商河縣商務局人員回應，劉朝麗擔任法人的山東壹畝地瓜農業科技有限公司為當地生鮮類農產品銷售龍頭企業，年銷售總額將破1億並非誇大其詞。

極目新聞報導，劉朝麗因為山東老家種植有大片的地瓜，機緣巧合下，選擇了農業之路，一開始大家都很反對，但她靠著一台電腦還是堅持下來，並在2018年開設第一家網點。隨著銷售額越來越多，今年是她賣地瓜的第五年，線上銷售額預計突破五千萬，她說「線上線下破一億沒有問題」。

紅星新聞報導，劉朝麗表示，「銷售額過億」的說法並不誇張，只是「網友的理解可能不太對」，「我們賣1個億，其實並不多。像我這樣返鄉創業、銷售農產品的同行，賣蘋果、賣橙子銷售額達到幾個億的其實非常多。」至於有網友說，一天要賣3000多箱地瓜才能達到這個數額，她表示「事實上我們每天都能發出1至2萬箱。」

劉朝麗表示，公司首先透過網購平台收購訂單，再根據訂單需求，倒推地瓜的供應量，「我們自己是沒有大規模種植地瓜的，只有300畝的示範基地，並在當地發展地瓜種植。」公司並非只在某一個村鎮種植，而是在全國發展種植，「我們從南方種到北方，廣州、湛江、雲南、安徽、河南 、河北、山東都有我們的種植訂單。」

「山東女記者辭職賣地瓜年售過億」登上熱搜後，有人留言說，「我現在回農村還來得及嗎？」、「收拾收拾辭職吧，我打算去賣地瓜了」、「還是因為她本身自己的能力很強，所以無論當記者還是賣地瓜或者做別的，她都能成為佼佼者」、「有能力的人到哪兒都閃閃發光」。

但也有人質疑當事人的記者身分，並稱難以相信通過賣地瓜可以實現破億的收益。紅星新聞報導，劉朝麗、山東做化肥生意的王先生以及劉朝麗名下公司總基地所在地——商河縣商務局電商 領域的相關負責人對此表示，劉朝麗擔任法人的山東壹畝地瓜農業科技有限公司為當地生鮮類農產品銷售龍頭企業，生意的核心為電商「供應鏈」。此外，該公司年銷售額破億的情況，在國內電商企業中並不罕見。

至於記者身分，報導引述劉朝麗說，自己多年前在新聞機構的從業經歷，是在「雙11」前夕，某平台拍攝視頻時挖掘的宣傳點。不過，她並不希望反復強調這個曾經的身分，「我現在只想安安靜靜地賣地瓜。」

劉朝麗表示，她畢業於山東青年管理幹部學院新聞傳播專業，2008年至2010年間曾在山東省某新聞單位工作 ，出於種種原因，她沒能獲得單位編制，但確實參與了經濟領域的採訪和報導。 「那段經歷給我最大的幫助，是見到了很多成功的企業，開闊了眼界。」

2010年後，劉朝麗離開新聞單位，進入一家廣告公司從事策劃工作。 2015年，劉朝麗從廣告公司辭職，開始創業。也就是說，此前爭議內容中所說的「劉朝麗曾是一名記者，在職場待了6年……」並非指劉朝麗做了6年記者，而是2年記者從業經歷，加上近5年廣告公司的策劃從業經歷。