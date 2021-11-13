我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求反台獨」

中國力拚12月底前 完成3-11歲孩童新冠疫苗接種

記者林則宏／即時報導
圖為北京市海淀區醫護人員，13日為孩童接種新冠疫苗。新華社
圖為北京市海淀區醫護人員，13日為孩童接種新冠疫苗。新華社

中國國家衛生健康委疾控局副局長吳良有指出，不少專家研判，今年冬春季的疫情防控形勢將會比去年將更為複雜。為此，中國將繼續推進重點人群的第3劑疫苗和3-11歲孩童的疫苗接種，對重點人群要實現「應接盡接」，同時力拚12月底前完成3-11歲孩童的2劑疫苗接種工作。

中國於10月17日傳出新一波本土疫情以來，四周時間疫情就蔓延至21個省份，並導致1,337人確診。中國國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，隨著冬季來臨、氣溫降低，新冠肺炎疫情與流感等呼吸道傳染病疊加流行的風險增加。

米鋒強調，中國仍將繼續堅持「動態清零」的防疫目標，做到及早發現、快速處置、精準管控、有效救治，確保疫情不出現規模性輸入和反彈。

截至11月12日，中國全國累計報告接種新冠疫苗23億7,271.3萬劑次，完成全程接種的人數為10億7,384.5萬人。

吳良有指出，中國將繼續推進重點人群的疫苗加強免疫和3-11歲孩童的新冠疫苗接種工作。同時將指導各地合理安排資源，統籌做好流感等呼吸道疫苗的接種工作，降低呼吸道傳染病和新冠肺炎疊加流行的風險。

吳良有稱，中國3-11歲孩童已有8,439.5萬人接種新冠疫苗，加強免疫已經接種人數也達到4,944萬人。

中國教育部防控辦主任王登峰表示，中國18歲以上學生新冠疫苗接種率已超過95%，1.6億3-11歲孩童也已經有半數開始接種疫苗。他強調，對於孩童和學生接種新冠疫苗，中國同樣秉持知情、自願和同意的前提。

中國 疫苗 疫情

上一則

胡潤女企業家榜 中國地產商負責人楊惠妍 9度蟬聯首富

延伸閱讀

國際認證「此路不通」為出國解套 高端族開放混打

國際認證「此路不通」為出國解套 高端族開放混打
專家：高端族打4劑 副作用…真的不知道

專家：高端族打4劑 副作用…真的不知道
華府市府職員包括公校教職 不打疫苗恐停職

華府市府職員包括公校教職 不打疫苗恐停職
孩童未接種是否出席感恩節聚會 父母頭痛

孩童未接種是否出席感恩節聚會 父母頭痛

熱門新聞

三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

2021-11-06 10:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
事發涼亭下是懸崖。（取材自封面新聞）

3歲童景區撒尿遭踹 母與路人互毆竟墜深崖

2021-11-04 02:17

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉
新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡