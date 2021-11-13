中國力拚12月底前 完成3-11歲孩童新冠疫苗接種

圖為北京市海淀區醫護人員，13日為孩童接種新冠疫苗。新華社

中國 國家衛生健康委疾控局副局長吳良有指出，不少專家研判，今年冬春季的疫情 防控形勢將會比去年將更為複雜。為此，中國將繼續推進重點人群的第3劑疫苗 和3-11歲孩童的疫苗接種，對重點人群要實現「應接盡接」，同時力拚12月底前完成3-11歲孩童的2劑疫苗接種工作。

中國於10月17日傳出新一波本土疫情以來，四周時間疫情就蔓延至21個省份，並導致1,337人確診。中國國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，隨著冬季來臨、氣溫降低，新冠肺炎疫情與流感等呼吸道傳染病疊加流行的風險增加。

米鋒強調，中國仍將繼續堅持「動態清零」的防疫目標，做到及早發現、快速處置、精準管控、有效救治，確保疫情不出現規模性輸入和反彈。

截至11月12日，中國全國累計報告接種新冠疫苗23億7,271.3萬劑次，完成全程接種的人數為10億7,384.5萬人。

吳良有指出，中國將繼續推進重點人群的疫苗加強免疫和3-11歲孩童的新冠疫苗接種工作。同時將指導各地合理安排資源，統籌做好流感等呼吸道疫苗的接種工作，降低呼吸道傳染病和新冠肺炎疊加流行的風險。

吳良有稱，中國3-11歲孩童已有8,439.5萬人接種新冠疫苗，加強免疫已經接種人數也達到4,944萬人。

中國教育部防控辦主任王登峰表示，中國18歲以上學生新冠疫苗接種率已超過95%，1.6億3-11歲孩童也已經有半數開始接種疫苗。他強調，對於孩童和學生接種新冠疫苗，中國同樣秉持知情、自願和同意的前提。