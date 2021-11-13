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LV在中國開免稅店？ 傳地點屬意海南

中國新聞組／北京13日電
全球精品業績去年創下歷史新高，圖為上海LV門口擠滿民眾等候排隊購物。(Getty Images)
全球精品業績去年創下歷史新高，圖為上海LV門口擠滿民眾等候排隊購物。(Getty Images)

新冠疫情中國消費者無法出國，面對必爭的中國市場，路透據消息人士透露，法國奢侈品牌巨擘LVMH旗下的路易威登（Louis Vuitton）正考慮在中國開設首間免稅店，地點就選在消費天堂的海南。但LV對此消息不予置評。

香港經濟日報引述路透報導，相關計畫由LV高層於9月初在上海舉行的簡報會上披露，LV高層正研究與中國中免集團簽署協議，探討在海南三亞海棠灣國際購物中心開設一間免稅店的可能性。集團認為此將有助品牌應對中國消費者對奢侈品的積壓需求。

對此，LV不予置評，該購物中心的營運商中國中免集團也未有回應。

中新網報導，疫情以來，中國市場已成為全球奢侈品業的增長點。《2021中國奢華品報告》也顯示，三亞已經超越所有二、三線及以下城市，成為中國第五大奢侈品購物城市。

海南去年實施離島免稅購物新政，免稅額度從每年每人3萬元(人民幣)提高至10萬元，取消單件商品8000元免稅限額後，打開了高端消費品空間。

但某些地方可以更便宜地購入品牌的手袋和服飾，也促使「代購」灰色市場擴大。分析人士認為，品牌必須確保以較低的價格提供奢侈品，不會損害其形象。

LVMH 首席財務官 Jean-Jacques Guiony曾在10月的財報發布會上對分析師表示，「只要我們與真實客戶、最終客戶而不是代購交談…我們就可以在海南開展業務。」他續指，如果海南成為代購的樞紐，那將是另一回事。

事實上，早於今年3月，外界就有傳海棠灣二號免稅店項目占地面積超2萬平方米，計畫引進LV、愛馬仕（Hermès）等奢侈品牌開設旗艦店，目標是打造亞太區最高端的免稅購物中心。

中國 疫情 香港

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