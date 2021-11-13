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女主播跨境賣衣 英文語速起飛 靠肢體笑容征服洋人買家

中國新聞組╱北京13日電
晏光樺在直播中試衣服。（取材自紫牛新聞）
晏光樺在直播中試衣服。（取材自紫牛新聞）

跨境電商女主播、重慶女孩晏光樺在直播間用飛快流暢的語速、細緻專業地講解直播間裡售賣的衣服細節，她對能讓中國商品名揚海外很自豪，也吸引了很多網友的觀看和留言：「小姐姐的語速可以起飛了。」

紫牛新聞報導，晏光樺大學學的是同聲傳譯， 曾經在重慶擔任教培機構英語老師，為了追逐夢想一人遠赴深圳，今年8月在機緣巧合之下進入了跨境電商領域，利用自己的英語聽力優勢，直播推廣服裝，每天直播二至四個小時。

報導指出，晏光樺說，直播初期，評論區會出現不少質疑：為什麼你一個中國人要在這邊直播賣衣服？「中國貨質量怎麼樣？」面對質疑，晏光樺說，自己曾經會很生氣地正面去回應，曾經也被氣哭過：「但是現在我會和對方講清楚我們可以給出怎樣的服務，想在這個平台上把中國這麼多好的產品用最實惠的價格給到大家，我覺得這是一件很有意義的事情。」

「我站在直播間裡，展示的不僅是中國製造的衣服，也是中國人的形象和氣質，所以我會更加耐心而細緻地去展示衣服，把衣服的款式、質量等諸多細節一一講清楚。」報導稱，晏光樺說，經由在展示的同時與網友形成有趣的互動，活躍直播間的氛圍，直播間觀看的人數漸漸多了，惡意的留言也變少了。

直播也有很多小技巧，據報導，晏光樺說，她的快語速也是其中之一。在和國外網友的互動過程之中，她會以富有感染力的笑容和肢體動作向大家展示衣服的試穿效果。「當然能贏得網友們好評的最主要原因還是產品的質量，所以我們在選品的時候會做很詳細的功課。」晏光樺說。

主播工作強度很大，常常忙到深夜。直播過程需要不斷介紹，播完嗓子很累，有一次她播到失聲。播的過程也要不斷試穿衣服，往往一場要試30到50件。

報導說，晏光樺所在的公司主播在十人以下，針對的是英國及印尼地區的個人買家，在地區內已屬規模較大。未來，她想要繼續深耕在跨境電商直播領域， 「自己現在的工作讓我有一種責任感和使命感，希望我能幫助更多有志於此的人，也讓中國的產品走向世界，名揚海外。」

晏光樺（右二）在參加活動。（取材自紫牛新聞）
晏光樺（右二）在參加活動。（取材自紫牛新聞）

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