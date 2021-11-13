加拿大鵝口罩賣1000元 網酸抽智商稅

加拿大鵝推出的口罩。(取材自官網)

以羽絨服出名的加拿大鵝 （Canada Goose）又上了熱搜，這次是因為口罩 。據報導，加拿大鵝推出三款新品口罩在電商平台銷售，其中售價最高的每個1000元，最低的也要600元，引發中國 消費者質疑是「智商稅」。官媒特別對此發表評論並呼籲，別讓虛榮心帶偏了理性消費。

「加拿大鵝口罩售價上千元」的微博話題近日登上熱搜。界面新聞報導，加拿大鵝在官方旗艦店共銷售三款新品口罩，其中售價600元的一款已經售罄，在售的兩款分別為800元和1000元，並均標明「不能用作醫療設備或個人防護設備，且未經針對任何此類目的測試或認證」。

不少消費者認為，口罩買來主要用做防疫，一個1000元的口罩照理說防護性應該更為加強，但加拿大鵝這款口罩不僅售價相對較高，甚至標明不能作為醫療設備和個人防護設備，讓人不禁質疑加拿大鵝是否在收「智商稅」。

報導說，不少服飾企業跨行做口罩仍是基於其功能性需求，且價格通常不達千元。由商品設計來看，加拿大鵝線上兩款口罩均在綁帶和面部顯眼的位置印上了品牌名和Logo，顯示口罩產品的高溢價還是在於其品牌Logo的價值。

報導指出，加拿大鵝高溢價的底氣一方面來自於品牌本身上萬元的高產品單價，另一方面在於加拿大鵝的業績表現。據加拿大鵝此前披露的2022財年第二季度業績，直營渠道在中國的銷售額漲幅高達85.9%。

對此，官媒經濟日報發表評論稱，加拿大鵝高價口罩購買紀錄顯示月銷已有13件，另一款800元的口罩也已有9條購買評價，儘管有位11個月前購買過的消費者留言說「不值這個價錢」，但說穿了，敢給口罩定價1000元，加拿大鵝就是看準了有人願意為虛榮心買單。

評論指出，企業自主定價以及消費者自主選擇商品的權利都該被尊重，但也鼓勵國產品牌自立自強，呼籲消費者理性消費。