流浪大師沈巍要和美女作家曉曉結婚？本人回應了

沈巍說，他的人生字典中，沒有婚姻二字。（取材自紅星新聞）

專欄作家、知名媒體人魯國平在微博 上發文稱，「流浪大師沈巍和作家曉曉已修成正果，兩人感情急劇升溫並準備結婚。」掀起許多討論，有網友還稱，「我也要去流浪。」不過隨後沈巍本人表示，這是個八卦 ，並不屬實。

紅星新聞報導，魯國平在微博上發文指出，「流浪大師沈巍正式告別垃圾再回收工作，洗手上岸，即將和美女作家曉曉進入婚姻禮堂。」瞬間引起網友們關注。

但沈巍看到消息後立刻否認，「我從小在父親的嚴厲教育下，對婚姻是厭惡的，對男女關係是有罪惡感的。」沈巍表示，「我知道這樣的想法是不對的，但這是原生家庭帶給我的陰影，直到現在都還在影響著我，我沒興趣。」

沈巍表示，他和魯國平不熟，至於他提及的所謂「作家曉曉」，其實也不是作家，「她沒有真正意義上的作品，也沒有加入作協，甚至對文字沒感覺。」

沈巍來自上海，因為常在地鐵 、公園閱讀古籍，並將知識帶入現代社會現象，一針見血且客觀的言論在網路上暴紅，被封為「流浪大師」。

據報導，沈巍還把相關信息發給曉曉，他表示女方沒有特別說什麼，「因為我們本來就沒有這回事。」沈巍說他和曉曉是前年3月認識的，也有和對方合影，不過這都是在他已經走紅之後，「都是比較常見的行為。」

沈巍說，他和曉曉就是普通朋友關係，「如果我對婚姻感興趣，嚮往婚姻生活狀態，那麼就不會對婚姻生活產生抗拒。既然我對婚姻生活產生抗拒，那麼我還會選擇以婚姻的狀態和他人共處嗎？」他還表示，「我的人生字典中，沒有婚姻二字。」