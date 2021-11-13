我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

流浪大師沈巍要和美女作家曉曉結婚？本人回應了

中國新聞組／北京13日電
沈巍說，他的人生字典中，沒有婚姻二字。（取材自紅星新聞）
沈巍說，他的人生字典中，沒有婚姻二字。（取材自紅星新聞）

專欄作家、知名媒體人魯國平在微博上發文稱，「流浪大師沈巍和作家曉曉已修成正果，兩人感情急劇升溫並準備結婚。」掀起許多討論，有網友還稱，「我也要去流浪。」不過隨後沈巍本人表示，這是個八卦，並不屬實。

紅星新聞報導，魯國平在微博上發文指出，「流浪大師沈巍正式告別垃圾再回收工作，洗手上岸，即將和美女作家曉曉進入婚姻禮堂。」瞬間引起網友們關注。

但沈巍看到消息後立刻否認，「我從小在父親的嚴厲教育下，對婚姻是厭惡的，對男女關係是有罪惡感的。」沈巍表示，「我知道這樣的想法是不對的，但這是原生家庭帶給我的陰影，直到現在都還在影響著我，我沒興趣。」

沈巍表示，他和魯國平不熟，至於他提及的所謂「作家曉曉」，其實也不是作家，「她沒有真正意義上的作品，也沒有加入作協，甚至對文字沒感覺。」

沈巍來自上海，因為常在地鐵、公園閱讀古籍，並將知識帶入現代社會現象，一針見血且客觀的言論在網路上暴紅，被封為「流浪大師」。

據報導，沈巍還把相關信息發給曉曉，他表示女方沒有特別說什麼，「因為我們本來就沒有這回事。」沈巍說他和曉曉是前年3月認識的，也有和對方合影，不過這都是在他已經走紅之後，「都是比較常見的行為。」

沈巍說，他和曉曉就是普通朋友關係，「如果我對婚姻感興趣，嚮往婚姻生活狀態，那麼就不會對婚姻生活產生抗拒。既然我對婚姻生活產生抗拒，那麼我還會選擇以婚姻的狀態和他人共處嗎？」他還表示，「我的人生字典中，沒有婚姻二字。」

沈巍與曉曉的合影。（取材自紅星新聞）
沈巍與曉曉的合影。（取材自紅星新聞）

微博 地鐵 八卦

上一則

撞衫狗狗視頻意外成反面教材 藝人賈乃亮要罰200元

下一則

宣布關停300家門店後 海底撈擬募資自救

延伸閱讀

綠委疑中共散播陳時中影片 網友打臉神邏輯

綠委疑中共散播陳時中影片 網友打臉神邏輯
易經風水黃妤大師易學簡單風水速成班

易經風水黃妤大師易學簡單風水速成班
「2021美國自由影展」映後座談特邀大師深度對談

「2021美國自由影展」映後座談特邀大師深度對談
台灣「人間國寶」 休士頓雕刻展受讚賞

台灣「人間國寶」 休士頓雕刻展受讚賞

熱門新聞

三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

2021-11-06 10:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
事發涼亭下是懸崖。（取材自封面新聞）

3歲童景區撒尿遭踹 母與路人互毆竟墜深崖

2021-11-04 02:17

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉