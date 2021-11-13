中國國潮興起 95後搶買老字號商品

國旗、冬奧，山水風貌，運動服上的國潮火到爆。（取材自央視）

今年的電商 平台上，在多起熱點事件等因素的驅動下，包括本土運動品牌等在內的國貨、國潮、國牌產品快速崛起，國旗、冬奧，山水風貌，運動服上的國潮更是火到爆，關注度是非國貨品牌的三倍，其中95後購買老字號品牌商品的銷量同比增長也超三倍。

央視總台財經節目中心聯合中國 社科院財經戰略研究院梳理的「2021中國電商年度發展報告」近日發布，根據報告，中藥護膚品、博物館新文創、品牌漢服 、國產運動產品 、古箏是今年「雙11」期間，銷量增速非常快的國潮品類。

數據表明，今年電商的國潮產品整體銷量增長迅速，越來越多的人對帶有中國元素、中國歷史文化的產品產生濃厚的興趣。而在系列國潮產品的帶領，以及多起熱點事件等因素的驅動下，本土運動品牌熱度全面提升，相關關鍵詞在多個平台的搜索量都達到往年的3到4倍。

報告指出，中國品牌商不再「從國外創意到國內山寨」，國潮元素和它代表的原創能力、消費升級需求，正在以更加多元豐富的形態撐起中國消費市場。國潮興起也帶動了國貨化妝品的發展，2021年國貨美妝行業規模預計將達到3644億元（人民幣，下同）。

例如11月7日，航天員王亞平從天和核心艙 節點艙成功出艙，成為中國首位進行出艙活動的女航天員，據了解，本次航天員「出遠差」所帶的洗護用品和護膚品全部是上海製造。這也引來一波相關國貨的搶購潮。

目前大部分新銳國貨的銷售渠道仍以線上為主。今年「618」當天，京東平台上的國貨美妝成交額同比增長300%；今年「雙11」京東美妝預售開啟的前10分鐘，國產化妝品牌的成交額同比增長了6倍。

值得注意的是，數據顯示，95後購買老字號國貨品牌商品的銷量同比增長超三倍，遠高於他們父母輩的60後和70後人群。