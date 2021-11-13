Delta+入侵大連 大學城封鎖 當地開打「加強針」

大連工業大學第一時間組織在校師生開展全員核酸檢測，採樣過程中，同學們依次出示行程碼，足不出戶進行核酸檢測。（取材自都市快報）

據國家衛健委12日通報，中國新增79宗本土新冠肺炎確診病例，其中52宗均在遼寧大連市，過半數都是大學城的大學生，均為Delta變異株感染(俗稱Delta+)。大連市政府昨下令，要求民眾非必要不出門，同時將當地三個縣的24區域畫定為中風險地區。由於大連18歲以上兩劑接種率為87.91%，故已開打「加強針」。

大連市官方指出，新增的52宗確診病例，有34人均為莊河市大學城就讀學生，還有1名大學城員工，他們都居住在學校宿舍。在時間上最早的病例，患者是莊河市大學城員工，他於8日在排查中核酸檢測 陽性。

莊河市大學城有兩所學校，學生近兩萬人。本月4日傳出疫情 後已經封閉。學生說，學校已經暫停線下上課，所有人非必要不出寢，生活用品和吃飯都有人採購，現在學生都在寢室正常上網課。每天醫護都會上門，有學生稱已做8次檢測。

遼寧大連這波疫情與「旅遊團」傳播鏈無關，11月4日大連莊河市中心醫院在主動篩查時發現1例核酸陽性，該個案為莊河首站定點冷凍庫員工。

多位確診者均為「大連科強食品有限公司」員工或密切接觸者，當中除病例1和病例6，其餘19人均已完成第3劑新冠疫苗 接種。這項消息引發關注，民眾擔心是否接種第3劑新冠疫苗，也難以抵擋Delta病毒。

當地官方指出，大連今波疫情呈現出單位聚集性、家庭聚集性、學校聚集性等特點，病毒載量高、傳播速度快、傳染性強、代際傳播為兩天左右。一周來，大連已累計135宗本土確診個案及80宗本土無症狀感染者。

大連市衛健委數據顯示，截至10月18日，大連市有613.83萬人已打疫苗，至少1劑疫苗接種率達90.62%，18歲以上的兩劑接種率為87.91%，已開打「加強針」。

大連市疫情防控指揮部連發多則通報，要求市民非必要勿出門，須居家隔離者擅自外出，一律納入誠信紀錄。

香港01報導，在第五屆海南國際健康產業博覽會上，上海傳染病醫學專家張文宏指出，面對複雜的國際疫情形勢，中國一定能夠保持戰略定力，不會盲目地開放，也不會盲目地進行封鎖，而將依靠科學在充分控制疫情的情況下，實現生活的正常化。

張文宏舉出以色列、英國和新加坡的例子，他們的疫苗接種率已經達到80%以上並已廣泛開展第三針接種。無論接種甚麼疫苗，無論保護率有多高，即便完成了兩針接種，似乎還是不能完全阻擋這個疾病的傳播。