中國星巴克享「14薪」 網酸：美帝壞死了

星巴克中國首家「非遺文化體驗店」───星巴克臻選北京華貿店。示意圖。(取材自微博)

星巴克中國 12日宣布，自2021年10月開始，所有星巴克中國的全職門店零售夥伴（員工），都將首次享有「14薪」。據了解，這是星巴克員工將在原有13薪基礎之上，額外再增加一個月工資的金額作為獎金，並將於每個財年底發放給符合資格的夥伴。

北京青年報報導，星巴克表示，從星級咖啡師到區經理級別的近4萬名全職夥伴，都將享受到這一全新福利 。在星巴克的價值觀中，一貫承諾「與夥伴分享成就」，此次薪酬調整也是對這一承諾的又一次全新印證。

除「14薪」以外，星巴克中國也持續加大了對於福利的投資力度，對現有的夥伴福利進行了大幅升級，包括：有競爭力的年度績效調薪；更優化的早晚班津貼；在部分城市升級「助房津貼」額度；鼓勵夥伴到不同城市體驗的「夥伴識天下」計畫等等。

「進入中國22年來，星巴克始終致力於成為一家與眾不同的公司。我們一直將夥伴視為星巴克的心跳、一切事業的基石。不僅幫助夥伴在職業上取得成功，也能讓夥伴一起過上更好的生活。」星巴克中國首席執行官蔡德粦說，「唯有夥伴感到快樂幸福，才能為顧客呈現更好的咖啡體驗，我們才有機會持續獲得成功。」

一直以來，星巴克在薪酬福利領域保持了高度的創新活力，推出過眾多引領行業風潮的項目：包括行業至今鮮有的「咖啡豆股票」、為夥伴父母提供重疾保險的「父母關愛計畫」、囊括HPV疫苗、寵物關愛等內容的個性化「星福利」等。

對此，網民紛紛熱議，「看看人家外企，國企呢？」、「美帝亂我之心不死，故意挑撥離間（嘲諷）」、「你拿星巴克的工資對比互聯網大企當然低！拿同行業薪資水平來比，外企永遠比國內這些民營企業要好！」、「美帝壞死了，趕出去！（跺腳）」、「自覺形穢可以進步，不知羞恥只能後退」、「所謂合資格員工，應該指的是不包括試用期的員工」、「反正我是從來沒有看到哪家國企公司有說提高待遇，獎金之類的說法」、「好羨慕，我個做研發啊的，已經五年沒拿到過年終獎了。欸。」