董明珠點名接班？22歲女秘書走紅：內心非常惶恐

格力電器董事長董明珠與秘書孟羽童。（取材自北京青年報）

作為中國 最知名的女性成功企業家代表之一，格力電器董事長董明珠已到了退休 年齡，選擇接班人成了現階段最重要的工作之一。為招聘更多優秀員工，董明珠年初加入綜藝「初入職場的我們」，孟羽童在節目中獲得了董明珠賞識，成為董事長秘書，也在網上走紅。近日孟羽童發布視頻表示，現在自己內心是非常惶恐的。

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北京 青年報報導，「初入職場的我們」大結局中，董明珠根據節目規則，在珠海組的三位實習生中選中孟羽童，讓她從實習生轉正為董事長秘書，並稱「要用五年培養她」。董明珠還在某活動現場表示，希望孟羽童能在她身邊，把她培養成未來第二個董明珠。

今年22歲的孟羽童畢業於浙江大學外語學院，今年6月剛畢業。而節目播出後，「董明珠選22歲大學畢業生接班人」也成了網路熱搜。

九派新聞報導，孟羽童近日在社交平台發布視頻回應稱：「我就是那個被董明珠選中的22歲女生，和大家說說心裡話。」

她表示，自己收到很多中肯的批評和建議，可以讓我及時去反思自己的不足。「其實跟大家說實話，我現在內心是非常惶恐的，因為我覺得我現在的能力還完全達不到這樣的高度。」她認為，比她優秀、努力、有才華的人真的太多了，她只是非常幸運能遇到這樣很好的機會，遇到很好的老闆和這樣的平台。「我真的就是一個很普通的女孩和一個打工人，我也知道自己有很多的缺點和不足。」

她還說，希望大家可以多多監督她，幫助她更好的成長。也希望大家可以多多支持格力電器。

不過，有接近格力的人士表示，他認為這個所謂「接班人」其實應該是這檔娛樂節目的延續，公眾不必太當真。「像格力這樣的企業，董明珠的接班人能不能由董明珠自己說了算，能不能隨隨便便在一檔電視娛樂節目中選定，大家應該心中有數。」