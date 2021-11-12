我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

莫德納承認 30歲以下男性接種後患心肌炎是輝瑞5倍

董明珠點名接班？22歲女秘書走紅：內心非常惶恐

中國新聞組╱北京12日電
格力電器董事長董明珠與秘書孟羽童。（取材自北京青年報）
格力電器董事長董明珠與秘書孟羽童。（取材自北京青年報）

作為中國最知名的女性成功企業家代表之一，格力電器董事長董明珠已到了退休年齡，選擇接班人成了現階段最重要的工作之一。為招聘更多優秀員工，董明珠年初加入綜藝「初入職場的我們」，孟羽童在節目中獲得了董明珠賞識，成為董事長秘書，也在網上走紅。近日孟羽童發布視頻表示，現在自己內心是非常惶恐的。

來源：YouTube

北京青年報報導，「初入職場的我們」大結局中，董明珠根據節目規則，在珠海組的三位實習生中選中孟羽童，讓她從實習生轉正為董事長秘書，並稱「要用五年培養她」。董明珠還在某活動現場表示，希望孟羽童能在她身邊，把她培養成未來第二個董明珠。

今年22歲的孟羽童畢業於浙江大學外語學院，今年6月剛畢業。而節目播出後，「董明珠選22歲大學畢業生接班人」也成了網路熱搜。

九派新聞報導，孟羽童近日在社交平台發布視頻回應稱：「我就是那個被董明珠選中的22歲女生，和大家說說心裡話。」

她表示，自己收到很多中肯的批評和建議，可以讓我及時去反思自己的不足。「其實跟大家說實話，我現在內心是非常惶恐的，因為我覺得我現在的能力還完全達不到這樣的高度。」她認為，比她優秀、努力、有才華的人真的太多了，她只是非常幸運能遇到這樣很好的機會，遇到很好的老闆和這樣的平台。「我真的就是一個很普通的女孩和一個打工人，我也知道自己有很多的缺點和不足。」

她還說，希望大家可以多多監督她，幫助她更好的成長。也希望大家可以多多支持格力電器。

不過，有接近格力的人士表示，他認為這個所謂「接班人」其實應該是這檔娛樂節目的延續，公眾不必太當真。「像格力這樣的企業，董明珠的接班人能不能由董明珠自己說了算，能不能隨隨便便在一檔電視娛樂節目中選定，大家應該心中有數。」

節目的最終結局是，珠海組的董明珠最終選擇了孟羽童。（取材自北京青年報）
節目的最終結局是，珠海組的董明珠最終選擇了孟羽童。（取材自北京青年報）

北京 退休 中國

上一則

「我控制不住」 寧波41歲全職媽 每月狂買10幾萬

延伸閱讀

年底集會多… 國安部發恐怖襲擊警報 慎防極端分子

年底集會多… 國安部發恐怖襲擊警報 慎防極端分子
帶貨幕後花絮 張柏芝親嘗螺螄粉

帶貨幕後花絮 張柏芝親嘗螺螄粉
野生梁朝偉合影 這個動作像可愛老幹部

野生梁朝偉合影 這個動作像可愛老幹部
格力被美重罰 董明珠上火線回應

格力被美重罰 董明珠上火線回應

熱門新聞

三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

2021-11-06 10:00
事發涼亭下是懸崖。（取材自封面新聞）

3歲童景區撒尿遭踹 母與路人互毆竟墜深崖

2021-11-04 02:17
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸
上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…
體操／奧運金牌李蘇妮遭仇恨攻擊 被罵「ching chong」

體操／奧運金牌李蘇妮遭仇恨攻擊 被罵「ching chong」
加州12 日起發放78萬4000張600元補助

加州12 日起發放78萬4000張600元補助