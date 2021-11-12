北京疫情升溫 1家5口全染疫 「誰辦會議誰負責」

中國本土疫情持續拉響警報。圖為北京醫護人員早前進入傳出有確診者的社區，進行上門核酸鹼測採樣。（新華社）

中共十九屆六中全會剛閉幕，官方持續為明年2月登場的北京 冬季奧運會嚴格執行新冠疫情 「清零」政策下，首都北京市再爆本土疫情。兩天來共新增七例確診，涉多名中石油 員工。北京已要求各單位會議活動「非必要不舉辦」，確需舉辦則「誰主辦、誰負責」。

探訪北京海澱中風險小區：封閉區域快遞外賣訂單暴增，居民連夜做核酸。（取材自新京報）

綜合北京「通州發布」、海淀區疾控中心通報，10、11日北京分別新增二例和四例本土確診者，並有一名無症狀感染者。10日新增二例中，1例為大連石化來北京出差人員，另一位是吉林省通報確診病例的密切接觸者。11日凌晨，海淀區西三旗富力桃園C區涉及一例確診病例的密切接觸者及其同住家人五人核酸檢測均為陽性。

中國石油天然氣集團有限公司綜合管理部副主任劉生瑤表示，吉林通報確診病例曾於上月20日到北京，本月2至5日參加審核會共三次會議，累計111人與其共同與會。確診病例在京期間曾兩次核酸檢測陰性，7日從北京乘坐高鐵返回吉林。石油大廈已開展全員核酸檢測，辦公區域全面封控。

另北京中醫藥大學東直門醫院11日發布的停診公告表示，因確診患者曾於8日上午在東直門醫院東城院區婦科門診就診，自11日起，東直門醫院東城院區和國際部暫停開診。院方並請8到10日曾在相關院區就診的患者及陪同人員，盡快主動與所在社區聯繫報備，並做好個人健康監測和防護。

東直門北京來福士商場11日早也發布，因有密接人員曾到訪，為排除風險、阻斷病毒傳播途徑，商場於11日起應疫情防控需求暫停營業；此前，該商場已於10日20時許就已管控出入。

北京昨天宣布，各單位會議活動堅持「非必要不舉辦」原則，盡可能採用視頻形式，最大限度壓縮線下活動規模；確需舉辦則按「誰主辦、誰負責」、「誰審批、誰負責」原則。另北京市委宣傳部副部長徐和建昨天表示，本次聚集性疫情來得急，點多、面廣，涉及人員多，防控難度大，對於新增聚集性疫情，要快查嚴控，確保不漏一人。