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繼海底撈後 湖南網紅店「茶顏悅色」 爆87家關店潮

記者陳政錄／北京12日電
湖南長沙的中式古風茶飲品牌「茶顏悅色」暴紅，被稱作「網紅奶茶」。（取材自微博）
湖南長沙的中式古風茶飲品牌「茶顏悅色」暴紅，被稱作「網紅奶茶」。（取材自微博）

繼日前中國火鍋龍頭海底撈宣布，將關閉全國約300家門市後，因中國本土疫情持續，各地防控措施再起，在湖南長沙素有「奶茶之王」稱號的網紅中式茶飲店「茶顏悅色」，被發現截至11月10日，已集中臨時關閉87家門市。業者在官方微博上回應坦言，「疫情之下，自然也要承擔人流減少帶來的結果」，稱未來門市臨時閉店將成為常態。

湖南長沙的茶顏悅色部分門市，因本土疫情嚴峻臨時關閉。（取材自微博）
湖南長沙的茶顏悅色部分門市，因本土疫情嚴峻臨時關閉。（取材自微博）

茶顏悅色在官方微博上解釋，這次集中臨時閉店，是茶顏悅色今年第三次集中臨時閉店，第一次是年初的就地過年，第二次是7月底疫情反覆，第三次就是最近這回。

茶顏悅色此次在疫情中大量臨時關閉門市，中國網友呈現兩極化看法，有人表示，「撐下去啊，真的很好喝」。也有人說，「笑死，多做正確的決定？」抨擊茶顏悅色最近下架多款飲品，員工流動率高，還多出紙袋等各種收費規定等，已經開始走下坡。

對於截至11月10日，公司已在長沙臨時關閉了87家店，茶顏悅色還說，未來一些密度過高的區域臨時閉店將是常態，並將「做最壞的打算，存最好的希望」，表示疫情以來，「活得不那麼好是肯定的」，不過「我們還撐得住」，接下來會竭盡最大的努力，多做正確的決定，少犯錯誤。

茶顏悅色創始人呂良在表示，「疫情下臨時閉店，茶顏人都習慣了，大家還沒習慣。」他說，現在共計還有近500家茶顏悅色門市正常營業。

茶顏悅色是2013年誕生於湖南長沙的網紅茶飲品牌，由於口味、行銷方式、文案、「顏質」深受中國年輕人喜愛，於近年暴紅，還出現長沙—杭州黃牛搭高鐵代購，價格漲5倍，以及今年4月2日快閃店首次登陸深圳時，創下開店不4小時，排號等到3萬號、超過6小時的誇張情況。在此之下，茶顏悅色今年也陸續在湖南其他城市如株洲、岳陽和湖北武漢等地開分店。

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