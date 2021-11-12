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「我控制不住」 寧波41歲全職媽 每月狂買10幾萬

中國新聞組／北京12日電
快遞業嚴守疫情防線，銀川郵區中心雙十一期間預計郵件處理達到42萬件。（新華社）
快遞業嚴守疫情防線，銀川郵區中心雙十一期間預計郵件處理達到42萬件。（新華社）

又是一年雙十一網購高峰，很多年輕人說再買就剁手，結果發現自己是千手觀音。點開直播前啥都不缺，進了直播間啥啥都缺，一通搶購猛如虎。寧波41歲全職媽媽每月狂買十幾萬，直言「我控制不住」的購物行為，更引發關注。

據寧波晚報報導，很多人年輕人自嘲「幹啥啥不行，購物第一名」，懷疑自己是不是購物上癮。寧波市第一醫院心身醫學科副主任醫師侯言彬說，相對而言，這些還算是比較正常的購物行為，心理學上的購物成癮障礙遠不止如此。

41歲的孫女士是個全職媽媽，自從女兒出生後，就從職場回歸家庭。這些年來，全職媽媽這份工作，孫女士做得游刃有餘：家裡打理得井井有條，女兒教育得品學皆優，自己也保養得很年輕……用現在流行的話說，簡直是人生贏家。

去年9月，女兒如願進入一所優質初中，並選擇了寄宿。孫女士本想著，女兒寄宿後，多年被困在家庭的自己可以「解放」了。不用為早餐和晚餐的菜色搭配發愁，不用每天掐著點接送，不用每晚在書桌旁陪讀……逛商場逛到打烊也可以，和朋友聚餐晚些回來也不要緊。

女兒讀初中後，第一個月，她的開銷有點大，用了4萬多（人民幣，下同，約6200美元）。第二個月，開銷更大了。很快，每個月的開銷穩定在15-20萬。而女兒讀初中前，孫女士每月支出的家庭開銷在1萬元左右。

孫女士自己也意識到不對勁。丈夫做小生意，家裡條件還可以，可絕對支撐不起長期一個月十幾萬元的家庭開銷。錢用在哪裡了，答案只有一個——購物。買的最多的就三樣：化妝品、衣服、日用品。

今年6月，她在幾天裡，先后買了100多袋大米，每袋有20斤。這遠遠超過了小家庭的需求。為了不讓家人發現，她特地把米存放在名下的3處房子中。

「我也意識到自己狀態不對，這樣買下去不是辦法。可是，我控制不住自己。」孫女士說，自己每天都很煩，很空虛，一煩就想買東西，不買東西就更煩。買了當時會舒服一些，但過一會，又會後悔為什麼又買東西，內心更煩躁。經過診斷，孫女士被確定患了「購物成癮障礙、焦慮症」，目前正在接受醫師治療。

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