蔡元培長女西湖故居拍賣 上市公司老總 1.2億買走

蔡元培之女在西湖的故居拍賣，有人在雙11花1.2億買下。圖為老宅現狀。 （取材自極目新聞）

雙十一購物狂歡熱潮下，有人花1.2億元（人民幣，下同，約1870萬美元）在杭州西湖邊，買下蔡元培長女蔡威廉 的故居，阿里拍賣 平台上已成交，神秘買家為某上市公司老總。值得注意的是，這套房子並非司法拍賣，而是資產處置，也就是普通的二手房拍賣。

香港01報導，據了解，該房產包括3幢房屋，惟其門窗脫落，部分牆體倒塌，2016年更被鑑定為D級危房。鑒於價格不菲又屬危房，連送拍機構事前也不知會否有人報名競拍。

事件在網上亦引發討論，不少網民對高價購危房表示不解，但也有人對有錢人的「任性」表示羨慕，「歷史建築不能隨便拆吧？那拍下來危房不能拆，留著幹啥呢」、「1.2億買個危房，是能修復還是能翻建？有錢人真是任性呢」、「願意花1.2億買幢危樓的人，不在乎再花1.2億重建一下」、「別人雙十一1.2億的房子隨便買，而我連半價的微博會員還在糾結要不要買，我酸了」。

另也有人表示「重要的不是房子，而是地理位置（土地）」、「跟蔡元培和她女兒都沒什麼關係，重點是西湖邊。」

極目新聞報導，買家是一位上市公司老總，杭州人，現定居上海。前幾年曾看過該住宅，沉澱幾年後才決定下手。11日上午的拍賣中，截至拍賣開啟時間10時，雖然有35000餘人次圍觀，但只有一位買家報名參與，最終這位買家以起拍價1.2億元拿下這套杭州西湖邊的老宅。根據拍賣規則，成交後競得者需另支付0.5%-1%的軟件服務費。

2019年11月，這處故居曾被掛在房產中介網上出售，當時一度被誤認為是「蔡元培故居」，引發社會廣泛關注。當時叫價1.5億元，掛牌消息稱其「獨門獨院獨戶，私密性佳，翻建手續齊備」，但一直無人購買，如今正式掛牌出售。

新京報報導，從拍賣視頻中可以看到，該房產包括3幢房屋，門窗脫落，部分牆體倒塌，周邊綠樹掩映。 2016年，該房屋被鑑定為D級危房。故居外的石碑顯示，2010年3月，杭州市人民政府將此處列為杭州市歷史建築，並介紹為「蔡元培之女蔡威廉及女婿林文錚舊居，建於20世紀30年代，包括三幢西式建築。」

蔡威廉是上世紀中國 重要的油畫畫家，以擅長肖像畫知名，並通曉德語、法語。自法國留學後，她在杭州國立藝術專科學校任教西洋畫系，並與該校教務長林文錚喜結良緣。

1934年，蔡元培給了夫妻倆一筆錢，他們遂在西湖邊馬嶺山上蓋房，常來小住的蔡元培還給別墅親筆題寫「馬嶺山房」四字。1938年，蔡威廉隨丈夫到雲南昆明，撫養五個兒女。不過在1939年5月，蔡威廉在昆明家中產下一女後，因產褥熱而身亡。