能耗雙控、綠色減碳 雙11颳低碳風

在近期中國 當局推動「能耗雙控」、「綠色減碳 」的背景下，中國電商天貓及京東大談綠色減碳的銷售情況，不提非常主動搶著公布成交金額。

天貓及京東也未像往年時時公布銷售數據，京東只揭露截至11日下午2時08分的累計11天下單金額超過3114億元（人民幣，下同，約486億美元）。

「雙碳」目標下，今年雙11「低碳」「減排」成為熱詞，刮起了一股綠色消費風潮，各平台透過大量綠色食品或環境保護產品入駐、快遞採用無膠帶拉鍊箱、可降解包裝和原箱發貨，升級以舊換新等多種方式喚醒綠色消費意識，雙11正在從一場消費大狂歡變為減碳試驗場。

美國之音報導，今年阿里巴巴非常低調，不再像往年那樣高調展開促銷戰、折扣戰，不再對各種最受歡迎的商品的成交額進行實時跟踪，而是把重點放到了公益項目的推廣上。

據路透社報導，阿里設立了一個3小時的直播節目，鼓勵網友為西南農村建立大象保護基地進行捐款。此外，阿里巴巴還推出了針對殘疾人和環保方面的募捐活動。

光棍節購物日的巨大變化，主要來自中共監管部門對大型科技企業展開的全方位整肅。阿里巴巴去年年底受到當局的反壟斷調查，馬雲創立的網絡銀行企業螞蟻集團在上市前最後一刻被當局叫停，隨後又收到當局開出的一張高達180多億元人民幣的天價罰單。其它的大型企業，如騰訊、美團、百度 、滴滴、新東方等也都分別受到調查和處罰。