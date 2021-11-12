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低調雙11 天貓、京東成交合計8894億 仍飆新高

中國新聞組／北京12日電

中國當局打壓科技巨頭下，儘管阿里巴巴旗下天貓、京東今年低調行銷雙11，但兩家公司仍分別宣稱交易金額創新高。在冷靜一整天後，天貓終於發布總成交金額為5403億元（人民幣，下同，約845億美元），突破5千億元關卡，但年成長大幅放緩至8.45％；京東累計下單金額超過3491億元（約546億美元）也創新紀錄。兩家合計成交8894億元（約1391億美元）。

今年雙11比較冷清是不少網友的感受。南方都市報報導，無論是百度指數，還微博熱搜情況均顯示，今年雙11話題討論熱度均不如往年，有不少評論在吐槽促銷手法，淘寶天貓更首當其衝被討論，其中「堪比奧數的複雜規則」、「喵糖遊戲套路多」、「戰線長及熬夜付款」等問題，最受網友詬病。

此外，喜報式實時成交額不見了，電商巨頭們對雙11格外冷靜，取消了過往發布即時成交額的戰報，直至12日凌晨，活動暫告一段落後才發布整體業績。

往年的雙11，天貓、京東都會公布即時成交金額，例如2020年，雙11的凌晨0時30分，天貓公布即時成交金額，京東也在0時9分，公布了累計下單的金額。然而今年的雙11，都變冷靜了，喜報式即時成交金額戰報也不復存在。

據澎湃新聞、每日經濟報導，天貓稍早發布今年雙11的總交易為5403億，其中78個去年成交金額達千萬級的品牌，今年成交額突破了1億元大關；京東的戰報指出，從10月31日晚上8時至11月11日晚上11時59分，累計下單金額超過3491億，其中31個品牌銷售額破10億，Apple的銷售額破百億。

自11月1日「天貓雙11」促銷活動啟動以來，截至11日首45分鐘，已有382個品牌的成交額超過1億元，其中包括華為、鴻星爾克等中國品牌，以及蘋果、歐萊雅等國際品牌。

天貓事業群副總裁楊光強調，增長質量和社會價值是「天貓雙11」關注的主要目標，在29萬參與活動的商家中，將有品牌銷售額首次突破百億元大關。

今年天貓「雙11」活動亦重點提倡「綠色」，其中「技術」扮演核心關鍵作用。京東表示，銷售破紀錄之餘，今年亦是京東最大規模使用可再生能源、最「綠色減碳」的一次「雙11」，已實現減碳2.6萬噸，其中使用循環包裝1135萬次，減少一次性垃圾3400噸。

在「雙11」瘋狂購物的節日，各大小品牌紛紛受惠當中。京東在官方微博公布，截至11日下午2點，累計下單金額逾3114億元，已超越去年同日的水平，超過4萬個商家銷售額增長兩倍。

另外，小米在「雙11」全渠道支付額，只花兩小時便突破150億，其中，高端旗艦天貓及京東，銷量按年增長3倍。至於蘇寧易購方面，在「雙11」首12小時，家電套購銷售按年增長46%。

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