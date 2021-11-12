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上海佛系老闆 「脫單」獎勵15天年假

中國新聞組╱北京12日電
上海一公司貼出的「脫單公告」，引發關注。(取材自北京青年報)
上海一公司貼出的「脫單公告」，引發關注。(取材自北京青年報)

上海一家科技公司貼出「脫單公告」，引發關注。網友紛紛表示「這是什麼神仙老闆、神仙公司」。

北京青年報報導，該公司大部分都是大齡男程序員，而且單身居多。老闆為幫員工脫單，特意在光棍節前貼出「脫單公告」，為鼓勵單身同事脫單，希望大家多參加社交活動；且承諾脫單者獎15天年假，活動截止到11月底。

報導指出，該公司一名王姓男員工稱，80後老闆平時就很佛系，公司福利全是米麵糧油，因為公司單身同事居多，晚飯大部分都是吃外賣。

另外，為了鼓勵大家下班回家做飯，老闆特地為員工準備了「一人食」套餐，同時為了刺激同事脫單，大力鼓吹找個一起做飯的女朋友，王姓員工笑稱：「公司發的米已經囤積多得可以吃到2023年了，就差一個一起做飯的女朋友。」

網友紛紛給好評，「這個老闆也太好了吧！除了工作還會關心員工日常，格局不是一般的大」、「趕緊幫問問這老闆脫單了沒」、「我能休到公司倒閉」、「為了年假，我不得已找了個女朋友，還順便幫人家清空了購物車，我現在對老闆，越來越忠誠了」。

但也有網友哀怨說，「重點是有獎勵也脫不了單」、「他們缺的是年假嗎？他們缺的是女朋友」、「獎一房一車，就有可能脫掉了」。

王男稱老闆平時就很佛系，公司福利全是米麵糧油。(取材自北京青年報)
王男稱老闆平時就很佛系，公司福利全是米麵糧油。(取材自北京青年報)

北京 福利 工作

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