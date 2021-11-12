中國光棍3000萬 粵男娶妻最難

中國適婚年齡的男性比女性多了1752萬人，衍生大齡剩男現象。此為相親活動示意圖。(取材自微博)

雙十一(11月11日）既是電商平台的購物狂歡日，傳統上也被稱為光棍（單身男性）節。據傳，中國 有3000萬光棍，而適婚年齡男性比女性多了1752萬人，當中以廣東省的男性占比最高。

快科技報導，在農村，嚴重失衡的性別比，使得男性找對象更難，有些人因為成功率太低，連媒人都不願意介紹對象。

對於當前存在的「光棍」現象，中國人民大學人口與發展研究中心研究員、人口學系主任楊凡表示，從20世紀80年代開始，中國每年出生的孩子中就出現男孩比例偏高的現象，隨著他們陸續進入婚育年齡，確實出現了男性遭遇婚姻市場激烈競爭、甚至找不到配偶的現象。

「這種現象分布很不均勻」，楊凡表示，大城市此類現象較不明顯，「但在一些農村、偏遠地區就會比較突出。」

北京 大學人口研究所教授穆光宗則提到，可婚人口性別比有城鄉差別，大城市可婚人口性別比有女性化趨勢，由此產生「大齡剩女」現象；廣大的農村特別是邊遠地區可婚人口性別比有男性化趨勢，由此產生「草根光棍」問題。

此前，國家統計局新聞發言人傅凌暉曾表示，性別構成要分年齡段來看，從20歲到40歲這一主要婚育年齡段來看，男性比女性多出1700多萬人，並非3000多萬人。

同時，婚戀受到年齡、地域、教育 水平、家庭因素、價值觀等多方面影響，要多方面綜合分析。值得一提的是，從新生人口看，性別比已在逐步改善。

不過，各個省市的男女比例情況差距較大。具體來看，廣東是男性占比最高的省份，男性人口比重為53.07%，女性人口為46.93%，性別比達113.08。其次是海南，男性人口比重為53.02%，女性人口為46.98%，性別比達112.86。

東三省則最為均衡，其中，吉林、遼寧更是全中國唯二的女性人口數超過男性省份。