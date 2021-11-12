彭麗媛頻露面惹從政聯想 被指形同「第九常委」

彭麗媛近期高調露面引發熱議，圖為2015年9月23日， 彭麗媛在美參觀西雅圖一處癌症研究中心。（路透資料照片)

習近平 夫人彭麗媛近期頻出席各動活動，是為習近平連任造勢？或為自己進一步從政鋪路？外界各有解讀。時事評論員李燕銘指彭形同中共「第九常委」 ，文革研究專家宋永毅分析，習已走入毛澤東晚年的「怪圈」。但前香港開放雜誌執行編輯蔡詠梅認為，彭應只是學習西方「第一夫人」的角色，做做慈善和文化事業、幫習近平參與國際外交。

自由亞洲電台報導，曾隱身一段時日的彭麗媛最近三個月重回鎂光燈焦點，9月15日和習近平赴西安出席中國第14屆全國運動會，10月15日在北京視訊出席2021年聯合國 教科文組織女童和婦女教育 頒獎儀式並發表講話。10月26日天津茱莉亞學院校園落成，她致賀信。11月10日，則以聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使身分，接受聯合國教科文組織信使雜誌特刊書面專訪。

李燕銘分析指出，彭在六中全會敏感期高調露面，而在央視一套晚間新聞中更以第二條排序出現，政治排名形同「第九常委」。李燕銘認為 ，其實際權力地位只能更高，莫非這是彭麗媛二十大將走到前台的徵兆？

美國加州州立大學洛杉磯分校教授宋永毅表示，為什麼劉少奇、康生、毛澤東都逃不了「讓夫人參與政治」的怪圈？宋永毅說：「她們的身分在這裡，最高領袖夫人，就是最高領袖代表，一旦參政以後，自然而然，就是不是常委的常委、不是副主席的副主席，這怪圈什麼地方來的？不是國際共產主義運動慣例，馬克思、列寧都沒有讓老婆參政。」

宋永毅表示，彭麗媛是否會往參政這個方向發展，目前是有這個苗頭，還不能說已到達那個程度，「我個人觀點認為，習近平已走入毛澤東晚年的怪圈。」

蔡詠梅則表示，要當政治局常委有個過程，要一步一步，（彭麗媛）中央政治局委員都沒當過，怎當常委？肯定要給習近平帶來很大的麻煩，而且還會讓世人聯想到毛澤東時期的江青。蔡詠梅說：「毛澤東的強勢是習近平不能比擬的，毛澤東當年想扶持江青接班都很困難，四人幫不得人心，江青是很大因素，很多人不能接受她。」