學者看六中公報：習「超越毛」的雄心展露無疑

學者認為中共總書記習近平展現要超越毛澤東的雄心。（新華社）

中共 19屆六中全會昨日在北京閉幕，會議審議通過了中共「第三個歷史決議」，前中共中央黨校校刊副編審鄧聿文表示，中共總書記習近平 想要超越前領導人毛澤東、做新時代開創者的雄心展露無疑。政治學者維辛認為，「公報」及「決議」充滿中共自我陶醉式的自我肯定，「這種自我肯定，從某種意義上講是19世紀拿破侖的自我加冕。」

自由亞洲電台報導，鄧聿文表示，「決議」迴避中共過去所犯的錯誤，而「公報」中的「中國 僅用幾十年時間就走完發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。」 中共想講的就是「在中國共產黨的帶領下，中國開闢了人類第二條現代化的道路。」

鄧聿文指出，公報稱「一百年來，黨領導人民進行偉大奮鬥，積累了寶貴的歷史經驗，這就是：堅持黨的領導，堅持人民至上，堅持理論創新，堅持獨立自主，堅持中國道路，堅持胸懷天下，堅持開拓創新，堅持敢於鬥爭，堅持統一戰線，堅持自我革命。」

鄧聿文分析，上述的「十個堅持」中，其中至少有三點充滿習近平特色：「堅持敢於鬥爭、自我革命與胸懷天下，可以看出他的雄心是非一般的。（接下來的）歷史決議呢，會把習（近平）的地位抬高到甚至比毛（澤東）還要高，毛都沒有要胸懷天下，他要胸懷天下。」鄧聿文解讀是：「習近平不單要做中國的領袖，還要做宇宙的領袖。」

鄧聿文預估，中共會將習近平抬高到在黨內「前無古人」的地位：「像是反腐敗，過去沒做到他做到了，還有就是比如說實現全面小康，過去沒做到他做到了。」

維辛則認為，「決議」又把毛澤東擺上神桌，違反了中共從12大起，黨章關於「禁止任何形式的個人崇拜」的規定，完全無視毛澤東對中國造成的災難。

報導指出，7000多字的六中全會公報介紹了中共建黨百年五任領導人的所謂「成就」。在篇幅占比方面，最多字數的是現任總書記習近平，超過2000字；第二是毛澤東的約1000字，第三是胡錦濤約610個字，其後是鄧小平的接近400字；而江澤民在公報中所占篇幅最少，僅僅用了284字。

另據媒體報導，中國獨立政治學者陳道銀預估，當中共的政治路線確定後，領導人的任期將工作10年，習近平起碼做到21大。明年20大不會看到接班人的痕跡，到21大才浮現接班人。陳道銀說，值得關注20大會否修改黨章，將「鄧、江、胡」三人名字隱去。如果黨章作出修改，顯示習近平在黨内地位已經超越鄧小平、比肩毛澤東。