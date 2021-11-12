浙網民打2劑科興未驗出抗體 專家：檢測沒必要也不可行

浙江有網民留言，指自己6月接種兩劑科興新冠疫苗後未檢出抗體，因而產生憂慮。圖為科興疫苗。（取材自新華網）

浙江政務服務網近日有網民留言，指自己6月接種兩劑科興新冠疫苗 後未檢出抗體，因而產生憂慮。專家表示，抗體水平下降至較低水平並不能說明疫苗失去保護力，且抗體檢測 應在專業實險室進行，部分民眾自行主動檢測的做法，「既沒有必要性，也不可行。」

澎湃新聞報導，這位網民11月4日留言稱，「6月3日接種第一針，6月22日接種第二針，是科興疫苗，10月3日因發燒醫院排查新冠，顯示抗體陰性。是不是6月份疫苗未接種成功、沒有產生抗體？該如何處理？」

對此，浙江省衛生健康委員會表示，相關工作 人員已與這位網民電話聯繫，不過這則回覆沒有公開電話聯繫的具體內容。

早前也有網民在7月29日提出類似問題，該網友表示「6月29日在浦沿街道完成新冠第二針（科興）接種，一個月已過去，醫院抽血發現新冠抗體雙陰性」，由於該網友工作常需要出差，疫情當前不知該怎麼辦，因此上網詢問「如何補打？希望合理安排我這類情況的排隊序列，並推薦補打的疫苗廠家。」

據報導，國家衛健委官網2021年3月公布的指南表示，對在14至21天完成兩劑新冠病毒滅活疫苗接種的，無需補種。現階段暫不推薦加強免疫。

國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉解釋，抗體水平下降至較低水平並不能說明疫苗失去保護力。且抗體檢測應在專業實險室進行，醫院使用普通檢測試濟盒檢測並不準確，疫苗接種後產生中和抗體與醫療機構檢測的抗體也有區別。

鄭忠偉強調，評判某一疫苗有效與否，主要是通過後期基於大規模疫情的真實世界研究，以及前期臨床試驗數據來綜合評定。中和抗體水平這一單一指標並不足以說明疫苗的真實保護力。部分民眾擔心接種新冠疫苗後抗新冠病毒中和抗體水平下降而去主動檢測的做法，「這既沒有必要性，也不可行」。