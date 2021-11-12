超猛腸胃科醫師 胃腸鏡+內痔手術「自己動手」不打麻醉

張衛民給自己做腸鏡檢查。（取材自海峽都市報閩南版／來源：醫學界）

廣州南方醫科大學中西醫結合醫院內鏡中心日前進行了一場特殊的胃腸鏡檢查和手術。脾胃病科主任張衛民在沒有打麻醉的情況下，先後幫自己做了胃鏡、腸鏡檢查和內鏡下內痔套扎治療手術。

海峽都市報閩南版報導，張衛民提到為什麼要自己做胃腸鏡時表示，「我每天都向患者科普胃腸鏡檢查的必要性，但還是遇到許多輕視檢查而耽誤治療的患者，不少還是年輕人，感到很痛心。很多人擔心做胃腸鏡不舒服，我親身做個示範，讓大家了解其實做這個檢查沒什麼大不了」。

為了不影響患者正常就醫，張衛民決定在周末為自己做胃腸鏡檢查和痔瘡手術。他說，為自己做內鏡，難點在於有嘔吐、腹痛等症狀時要繼續操作進鏡並觀察，更難的是，為自己做內鏡的體位、進鏡方式、操作方法等，和幫患者做的時候完全不同。

「嘔…嘔…」張衛民往自己的喉嚨插入胃鏡時，出現了常見的乾嘔症狀。他眼盯著屏幕，邊插管邊操作約7分鐘後，胃鏡順利檢查完成。「平時插胃鏡都鼓勵患者說要堅持住，自己親身體驗了，知道是什麼感覺，我們就能換位思考更多地理解患者。」張衛民說。

據報導，張衛民隨後進行的是腸鏡檢查，他半靠在床上輕輕插入腸鏡，「有點涼颼颼的感覺，能夠感覺到肚子裡在嗡嗡地響」。張衛民透過腸鏡發現，自己的乙狀結腸和直腸處有10多粒小息肉，他一手操鏡，一手拿起活檢鉗一一進行了冷切除。做完胃腸鏡檢查後，張衛民也在內鏡下，為自己做內痔套扎治療手術。

檢查完成之後，張衛民說表示，「有許多意想不到的收穫和體驗，作為病人在無麻醉的情況下親身體驗胃鏡、腸鏡診療的全過程，感受到了患者在做檢查前、中、後的心理狀態，體會到腸道準備時及術中、術後的種種不適。 今後會帶領全科醫師持續改進胃腸鏡檢查的全過程 。 」

他也不忘提醒，定期進行胃腸鏡檢查很有必要，是診斷食管癌、胃癌和大腸癌最直接最有效的途徑。