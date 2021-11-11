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上海1/4電信詐騙發生在網購 受害者年輕男性居多

記者林則宏／即時報導
上海市公安局指出，上海電信詐騙有近四分之一為網購類詐騙。（取材自上海市公安局微信公眾號）
上海市公安局指出，上海電信詐騙有近四分之一為網購類詐騙。（取材自上海市公安局微信公眾號）

11月11日中國網路購物節當天，上海市公安局特別舉行記者會宣導，上海電信詐騙有近四分之一正是網購類詐騙。其中，「90後」、「00後」，亦即目前2、30歲的年輕人是主要受害群體，占整體受騙人群的71.8%。其中，男性受騙者比例又遠高於女性，占比達到61.1%

上海《東方網》報導，從被騙類型來看，網購類詐騙中，虛假購物詐騙占比超過八成，冒充購物客服退款詐騙、遊戲帳號裝備交易詐騙、遊戲幣（點卡）交易詐騙也存在一定占比。

上海市公安局表示，在網購類詐騙中，被騙者逐漸低齡化的趨勢尤為凸顯，受騙者的平均年齡僅26.5歲。

對於何以男性會比女性容易上當？上海市刑偵總隊九支隊大隊長吳強表示，這是由於在遊戲帳號裝備交易詐騙、遊戲幣（點卡）交易詐騙案件中，用戶多為男性。

另一些虛假購物案件中，涉及的商品多為電子數位產品、球鞋潮服商品，這些物品的購買者同樣多以男性群體為主。

上海警方提示，當前，詐騙份子已不再滿足於將被害人從正規交易平台誘導至私下交易，通過收款不發貨的方式，一次性騙取被害人的錢款，而是通過搭建虛假交易網站，冒充客服的方式，以各種借口，不斷誘騙受害人在網站進行充值，進一步加大被害人損失。

上海市公安局因此呼籲消費者，在購物和售後環節都應通過正規平台操作，不輕信所謂的客服來電，不隨意點擊不明的短信鏈接。

此外，個人資料必須保密，不要隨意在網上填寫個人資料，尤其是銀行卡號、銀行卡密碼等重要信息。

詐騙 公安 中國

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