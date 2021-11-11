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老師用殘肢綁粉筆寫板書 為深山留守兒童拒賺外快

中國新聞組／北京11日電
雲南省昭通市威信縣長安鎮安樂小學的鄉村教師江聲發，用10厘米殘肢綁粉筆寫板書。（取材自央視）
雲南省昭通市威信縣長安鎮安樂小學的鄉村教師江聲發，用10厘米殘肢綁粉筆寫板書。（取材自央視）

雲南省昭通市威信縣長安鎮安樂小學的鄉村教師江聲發，用10厘米殘肢綁粉筆寫板書的話題，日前登上了微博全國熱搜前十。網友們看完江老師寫的板書，紛紛豎起了大拇指。

雲南省昭通市威信縣長安鎮安樂小學的鄉村教師江聲發，用10厘米殘肢綁粉筆寫板書。（...
雲南省昭通市威信縣長安鎮安樂小學的鄉村教師江聲發，用10厘米殘肢綁粉筆寫板書。（取材自雲南網）

雲南網報導，47歲的江聲發，24年前為搶修村里被大雪壓垮的電線，不幸被高壓電擊成重傷，失去雙臂，他曾在外乞討，受過很多屈辱，如今，他用嘴翻書，把粉筆綁在10厘米的殘肢上寫字，用衣服擦黑板……，他說：「並不是說我有多高尚，只是我身後有一群留守兒童。」

據報導，2003年安樂小學唯一一位從教30多年的老師退休，由於地處偏僻，條件艱苦，沒有老師願意來此任教。 「那我就試試吧！」看到孩子們求知若渴的眼神，江聲發說。

江聲發與學生們。（取材自雲南網）
江聲發與學生們。（取材自雲南網）

一開始，江聲發面臨最大的難題是寫板書。他試著把粉筆插在一根鋁合金管子裡，再用布袋把管子綁在剩餘的殘肢上，但用力過大粉筆會折斷，用力過輕又寫不出來。這並沒有難住江聲發，每天放學後他不停練習，終於找到了寫板書的訣竅。如今他已能在黑板上寫出漂亮的板書。

47歲的江聲發被高壓電擊成重傷，失去雙臂，如今他把粉筆綁在10厘米的殘肢上寫字。...
47歲的江聲發被高壓電擊成重傷，失去雙臂，如今他把粉筆綁在10厘米的殘肢上寫字。（取材自雲南網）

多年前一個冬天，江聲發在從家去學校的冰雪路上行走時滑倒，他想站起來，但一動就滑向懸崖邊。在離懸崖僅有30厘米時，幸虧有人聽見呼救聲才逃過一劫。事後，學校特批江聲發在雨雪天可以不到學校上課，但無論下雨、下雪，他都堅持到校，絕不耽誤孩子們的課程。

冬季寫字時，他得將外套脫掉，露出僅剩10厘米的雙臂殘肢，每年冬天他的殘肢都會生凍瘡，奇癢難耐，只能在牆壁上搓搓，晚上回家再用熱水燙燙，時間久了，皮肉破了、爛了，連吃飯用的工具都沒法套上去，為了學生們，他堅持了下來。

他的學生有的考上大學，有的走上工作崗位。曾經，一家感恩勵志培訓機構開出10萬元人民幣（約1.5 萬美元）年薪請他去做講師，但他拒絕了：「我身後有一群留守兒童，有位於大山深處的小學，我不能為了追求利益而棄孩子們於不顧。」

退休 微博 工作

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