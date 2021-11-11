我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

借鐵鍬給路人2分鐘 環衛工挨罵 隊長炒他反被炒

極目新聞
身著牛仔衣的女管理員讓環衛工人不用再來上班了。（取材自極目新聞）
身著牛仔衣的女管理員讓環衛工人不用再來上班了。（取材自極目新聞）

中國新聞組／北京11日電

一段「遼寧營口一環衛工借鐵鍬給路人2分鐘被辭退」的視頻日前在網路熱傳。此事發生在營口蓋州市，兩天後，當地發布通報回應，清掃隊長批評環衛工酒後脫崗時措辭不當，已被辭退，環衛工酒後脫崗，批評教育，繼續留用。

極目新聞報導，遼寧營口一網友在微信視頻號發布視頻稱，一男一女在路上開車時，車被大雪困住，於是借了環衛工人鏟雪的鐵鍬用了兩分鐘。一名身著牛仔衣的女子看到後，讓環衛工人不用再來上班了。路人上前為環衛工求情，並與這位牛仔衣女子爭論。該網友稱，周圍群眾看不過去都幫大爺說話。

來源：YouTube

不少網友看到此視頻後都深表憤慨。從視頻中看到，一男子說自己向環衛工借了鐵鍬，結果被該環衛工的管理員看到了，這名身穿牛仔衣的女管理員便對環衛工表示：「你怎麼還在這不幹活？不用你了。」環衛工站在一邊說：「就兩分鐘的時間。」隨後，借鐵鍬的男子和女管理員發生爭執，認為她不應該這樣辭退環衛工。

環衛工人借鐵鍬給一男一女在路上鏟雪兩分鐘。（取材自極目新聞）
環衛工人借鐵鍬給一男一女在路上鏟雪兩分鐘。（取材自極目新聞）

兩天後，營口市委宣傳部工作人員表示，蔣姓環衛工人除雪工作期間，有市民借其雪鍬除自家車旁積雪，蔣男脫崗跟市民到華陽市場身後小區內。期間朱姓女隊長一直在尋找蔣男，找到時蔣男在華陽市場身後小區內，中午喝酒後上崗（找到時兜里揣著酒瓶)。之後因女隊長在批評酒後脫崗的蔣男時措辭不當，圍觀市民與其發生言語衝突。

對於蔣姓環衛工人在工作中酒後脫崗，環衛中心清掃隊給予批評教育，繼續留用工作。 中心黨委研究決定，對女隊長給予辭退處理決定。

工作 教育 微信

上一則

21富豪瘋搶上海老洋房 1551萬美元成交 溢價937萬

下一則

「不可能打工」聞名慣竊開燒烤店 菜名扯電瓶

延伸閱讀

東北暴雪恐釀重災 11座機場一度關閉

東北暴雪恐釀重災 11座機場一度關閉
中國東北「特大暴雪」嚴重影響交通 一度關閉11座機場

中國東北「特大暴雪」嚴重影響交通 一度關閉11座機場
暴雪襲中國9省癱交通 北京取消上百航班 東北急囤糧

暴雪襲中國9省癱交通 北京取消上百航班 東北急囤糧
中國東北暴雪 瀋陽逾130輛車連環追撞

中國東北暴雪 瀋陽逾130輛車連環追撞

熱門新聞

中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。（路透）

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

2021-11-04 01:16

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准