借鐵鍬給路人2分鐘 環衛工挨罵 隊長炒他反被炒

身著牛仔衣的女管理員讓環衛工人不用再來上班了。（取材自極目新聞）

中國新聞組／北京11日電

一段「遼寧營口一環衛工借鐵鍬給路人2分鐘被辭退」的視頻日前在網路熱傳。此事發生在營口蓋州市，兩天後，當地發布通報回應，清掃隊長批評環衛工酒後脫崗時措辭不當，已被辭退，環衛工酒後脫崗，批評教育 ，繼續留用。

極目新聞報導，遼寧營口一網友在微信 視頻號發布視頻稱，一男一女在路上開車時，車被大雪困住，於是借了環衛工人鏟雪的鐵鍬用了兩分鐘。一名身著牛仔衣的女子看到後，讓環衛工人不用再來上班了。路人上前為環衛工求情，並與這位牛仔衣女子爭論。該網友稱，周圍群眾看不過去都幫大爺說話。

來源：YouTube

不少網友看到此視頻後都深表憤慨。從視頻中看到，一男子說自己向環衛工借了鐵鍬，結果被該環衛工的管理員看到了，這名身穿牛仔衣的女管理員便對環衛工表示：「你怎麼還在這不幹活？不用你了。」環衛工站在一邊說：「就兩分鐘的時間。」隨後，借鐵鍬的男子和女管理員發生爭執，認為她不應該這樣辭退環衛工。

環衛工人借鐵鍬給一男一女在路上鏟雪兩分鐘。（取材自極目新聞）

兩天後，營口市委宣傳部工作 人員表示，蔣姓環衛工人除雪工作期間，有市民借其雪鍬除自家車旁積雪，蔣男脫崗跟市民到華陽市場身後小區內。期間朱姓女隊長一直在尋找蔣男，找到時蔣男在華陽市場身後小區內，中午喝酒後上崗（找到時兜里揣著酒瓶)。之後因女隊長在批評酒後脫崗的蔣男時措辭不當，圍觀市民與其發生言語衝突。

對於蔣姓環衛工人在工作中酒後脫崗，環衛中心清掃隊給予批評教育，繼續留用工作。 中心黨委研究決定，對女隊長給予辭退處理決定。