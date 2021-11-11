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21富豪瘋搶上海老洋房 1551萬美元成交 溢價937萬

中國新聞組／北京11日電
阿里法拍網上拍出一棟老洋房，成交價9932萬元，較評估價溢價83%，較起拍價溢價162%。該建築為一幢3層西班牙風格花園住宅。（取材自國際金融報）
阿里法拍網上拍出一棟老洋房，成交價9932萬元，較評估價溢價83%，較起拍價溢價162%。該建築為一幢3層西班牙風格花園住宅。（取材自國際金融報）

上海繼浦城小區百套老破小一夜售空後，又有一老洋房憑近億元成交價強勢「出圈」。這棟85年歷史的老洋房日前在網上法拍，有21人歷經11小時激戰、719輪報價，最終成交價高達9932萬元（人民幣，下同，約1551.2萬美元），溢價6000多萬（逾937萬美元）。

30號老洋樓前院。（取材自國際金融報）
30號老洋樓前院。（取材自國際金融報）

近日，阿里法拍網上拍出一棟位於淮海中路（昔稱霞飛路）、已有85年歷史的老洋房，成交價9932萬元，較評估價溢價83%，較起拍價溢價162%。該建築為一幢3層西班牙風格花園住宅，建面360平方米，於1936年竣工，主樓帶車庫，且有一個約150平方米面積的花園。

人民資訊報導，當日早10點，該標的開拍，共有21位意向人或機構報名，經過11個小時的「鏖戰」、719輪報價，最終被競買者D3952拿下，期間先後延時672次。「血拼到底」的結果是起拍價3797萬的老洋房最終以9932萬元成交，溢價率高達162%。

這一結果，讓不少行業人士直呼「看不懂」。中原地產市場分析師盧文曦對國際金融報記者表示，這可能只是個別案例，或與最近市場情緒仍在高位有關。安居客中介張洋（化名）也直言「很可能是炒上去的」。

30號老洋樓背面。（取材自國際金融報）
30號老洋樓背面。（取材自國際金融報）

引發買家瘋狂的房源位於「上方花園」，英商設計，入選上海市優秀歷史建築。小區內共74幢，均為3層磚木結構住宅。本次被司法拍賣的30號小洋樓牆皮剝落、污漬成片。

法拍裁定書所述，該樓法拍，源於一樁家族遺產分割糾紛案。據悉，該洋樓由7人共同繼承，實際僅一人留在老宅居住。其中4人提出分割共有財產的主張並訴至法院，徐匯區人民法院2017年6月判定將該房屋拍賣，按各繼承人產權份額分割。

據悉，此次拍賣共吸引超8萬人圍觀，但拍出近億元天價卻出乎眾人意料，相當於高出同小區市場價50%左右，較5月法拍的43號全幢還要高出1591萬元。

小區入口。（取材自國際金融報）
小區入口。（取材自國際金融報）

有業內人士指出，相較於周邊老洋房小區，上方花園品相較好，具有較高投資價值。該小區鮮有業主掛牌出售，多是出租或空置。各大二手房交易平台上，目前僅安居客掛出一棟上方花園小洋樓公開在售，報價僅5399萬元。

小區房價受法拍的高溢價影響，提振了業主信心。「本來還有一棟，結果下午和業主聯繫時跳價了，之前說6000萬元，現在又提高了600萬。」

拍賣 投資 房價

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