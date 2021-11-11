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「不可能打工」聞名慣竊開燒烤店 菜名扯電瓶

中國新聞組／北京11日電
周立齊曾屢次因偷盜電瓶車入獄，2012年被捕時在接受一家媒體採訪時稱「打工是不可能打工的，這輩子都不可能打工」走紅。（取材自極目新聞）
周立齊曾屢次因偷盜電瓶車入獄，2012年被捕時在接受一家媒體採訪時稱「打工是不可能打工的，這輩子都不可能打工」走紅。（取材自極目新聞）

曾因多次偷盜電動車而意外走紅的廣西「網紅小偷」周立齊，近日在南寧新開了一家燒烤店，對此有網友調侃道「這回兌現了『打工是不可能打工的』諾言」。

來源：YouTube

極目新聞報導，此前周立齊曾屢次因偷盜電瓶車入獄，2012年又一次被捕後，周立齊在接受一家媒體採訪時稱「打工是不可能打工的，這輩子都不可能打工」意外走紅。

2021年11月9日，有網友發布視頻爆料稱，周立齊自己開的一家燒烤店在廣西南寧開業了。網傳現場視頻顯示，周立齊和其他多名人員，站在一家名叫周某烤吧的燒烤店前準備剪綵。開業典禮辦得十分熱鬧，店門口擺了許多花籃，現場還有舞獅表演。

周立齊的燒烤店開業。（取材自極目新聞）
周立齊的燒烤店開業。（取材自極目新聞）

一名參加開業典禮的顧客說，周立齊確實是這家燒烤店的老闆，開業當天，南寧不少網紅到店為其捧場，「晚上吃飯的時候，整個店都坐滿了。」

這家燒烤店已經在某外賣平台上線，由於剛剛開業該店尚沒有評分，在推薦菜一欄中，許多菜的取名都與「電瓶」有關，例如「電瓶煎魷魚」、「電瓶烤羊裡脊」、「電瓶烤玉米」等。

周立齊的堂弟說，這家燒烤店確實是周立齊開的，「與『電瓶』有關的菜單，都是別人亂搞的。」

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