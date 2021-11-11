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「北大才女」轉戰抖音 一晚賣上億

中國新聞組／北京11日電
「北大才女」劉媛媛轉戰抖音賣貨。（取材自微博）
「北大才女」劉媛媛轉戰抖音賣貨。（取材自微博）

相當知名的「北大才女」劉媛媛靠著自己苦讀考上北京大學法學院，她2014年開始學習演講，只花了三個月就奪得「超級演說家」冠軍，前途看似一片光明。近來有網友發現，她其實已經偷偷進駐抖音平台直播賣貨，一個晚上最高能賣出1億人民幣（約1564萬美元）。

來源：YouTube

出身農家的劉媛媛曾在「超級演說家」節目中進行名為「寒門貴子」的演講，演講中透露自己如何逆襲翻轉人生，她表示憑著自己努力擠進北大，還常幫助學生們找出讀書的癥結點，慷慨激昂演說讓外界印象深刻，演講影片在網上點閱已經過億。她拿下演講冠軍後，得到許多商演，也將酬勞累積下來當創業基金，可惜創業失敗收場。今年6月她開始在抖音推薦好書，引來許多年輕人關注，目前她也開始選書、看書與推薦書，她透露早上8、9時開始讀，直到半夜12時多才休息。

有網友認為劉媛媛一路辛苦努力考上好學校，頂著北大法學碩士畢業的光環，甚至還在學校時就考取從業資格證，畢業後的職場生活應該相當美好，如今卻是賣書、抖音賣貨，感覺有點埋沒才能，實在可惜。對此，劉媛媛則表示律師不是心之所向，強調目前的工作與上班族一樣，做自己喜歡的事情最重要。

抖音 北京 工作

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