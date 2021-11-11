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「農村夫婦」圈粉1900萬全演戲？真實身分是大老闆

中國新聞組／北京11日電
「牛愛芳的小春花」拍片分享一家四口在農村生活。（視頻截圖）
「牛愛芳的小春花」拍片分享一家四口在農村生活。（視頻截圖）

抖音網紅夫婦「牛愛芳的小春花」，因拍片分享農村生活，不到一年就有超過1900萬粉絲，然而，兩人近日遭起底根本就不是農民，一切全是騙局，牛愛芳、小春花其實自營一間公司、住豪宅。

來源：YouTube

網易新聞報導，在鏡頭前，牛愛芳和小春花是非常淳樸、善良的農民，育有一個兒子，小春花更是非常孝順家姑。全家每天都一起務農、在牛棚前吃飯，或者煮一些農民的家常美食。他們住的房屋沒有裝修，家中養了十多頭牛和豬，還有鴿、雞、鴨等。

雖然一家四口在農村生活，卻讓人感受到家庭幸福美滿，網民都紛紛關注倆夫婦。不過，有網民找到牛愛芳夫婦過往的影片帳號「堅強哥和章脆」，只見他們「住豪宅」，享用各種美食，與現在的生活截然不同。

有知情人透露，牛愛芳早於2017年已經營「新邵脆脆網絡科技有限公司」，公司法定代表人為章脆，即小春花本人，而公司董事長名為周易雲，估計就是牛愛芳；他們靠賣竹筒酒賺了過百萬人民幣，全款在縣城買了一套豪宅。

此外，有自稱與牛愛芳同村的網民表示，牛愛芳山上的房屋和牛欄都是專門拍片用，平時倆夫婦根本不會居住。有網民發現，2018年時牛愛芳夫婦就經營了兩個帳號，一個紀錄生活、一個紀錄美食，但兩個帳號都沒有成功，影片中還出現牛愛芳的爺爺以及村內賣牛的老翁，他們幾位也是演員。相關片段被網民發現後，堅強哥的帳號已光速刪除所有影片。

隨着愈來愈多的真相被揭發，牛愛芳的帳號直接公開發布道歉聲明，表示以前翻拍別人的影片，才令網民覺得全家都是演員，更坦言「如果大家不喜歡就取關（取消關注）我們吧，對不起，讓大家失望了」。

美食 抖音 YouTube

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