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六中閉幕 「習時代」啟動 12日發布第三份歷史決議

記者羅印冲／綜合報導
六中全會11日閉幕，宣告中國從鄧小平的改革開放時代，進入到「習近平時代」。圖為2019年10月1日在北京閱兵式上的習近平肖像。（Getty Images）
六中全會11日閉幕，宣告中國從鄧小平的改革開放時代，進入到「習近平時代」。圖為2019年10月1日在北京閱兵式上的習近平肖像。（Getty Images）

攸關中共總書記習近平執政評價與歷史定位的19屆六中全會今天閉幕，會議將通過中共黨史上第三份歷史決議，奠定習長期執政基礎，國際社會也高度關注。中共中央將於12日上午10時舉行新聞發布會，介紹黨的19屆六中全會精神。

德國媒體和專家解讀評估，習近平執政9年的成果將占中共新歷史決議三分之一篇幅，宣告中國從鄧小平的改革開放時代，進入到「習近平時代」。據新華社報導，11月8日至11日，中國共產黨第19屆中央委員會第6次全體會議在北京召開。據了解，在黨代會和中央全會之後舉行新聞發布會已成為慣例。19屆五中全會之後舉行的新聞發布會，更是首次以「中共中央」的名義舉行。

中共中央將於12日上午10時舉行新聞發布會，介紹黨的19屆六中全會精神。（Get...
中共中央將於12日上午10時舉行新聞發布會，介紹黨的19屆六中全會精神。（Getty Images）

為期4天的中共19屆六中全會11日在北京閉幕，將通過「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，這是中共黨史上繼1945年和1981年後第三份「歷史決議」。新決議將凸顯習近平執政功績，使其與毛澤東、鄧小平看齊，為明年中共20大後能夠繼續掌權鋪路。

連日來包括新加坡聯合早報、法新社和紐約時報等國際媒體都關注六中全會召開，並發表解讀評論。德國媒體也聚焦六中全會對中國政經社會的影響和意義，並引述專家學者看法。

據德國之聲報導，德國南德意志報發表題為「從開放的時代進入習近平的時代」評論指，習近平可能會利用為期4天的會議，在明年秋季黨的20大之前進一步鞏固地位，從而確保無限期領導。

評論指，中共（新的）歷史決議應有助於國家和黨的領導人證明其繼續領導的主張是正當的。通過在2018年修改中國憲法，習近平已為連任第3個任期，從而在2023年之後繼續執政創造了條件。

評論說，幾年前取消任期限制在許多人看來是打破了一個禁忌。「這意味著習近平可能宣布改革開放時代的結束，隨之而來的將是習近平的新時代」。

德國法蘭克福匯報也發表評論指，參加中共六中全會的部長、軍事領導人、各省黨政領導、最重要的黨政機關幹部都要證明，習近平的領導標誌著一個習早在2017年就宣布的「新時代」。

評論稱，新的歷史決議將正式涉及涵蓋過去百年的「成就和歷史經驗」，德國弗萊堡大學當代中國政治歷史學教授丹尼爾‧雷瑟估計，「篇幅可能會占到大約三分之一」。

他認為，有兩條主線在對歷史的新解釋中發揮作用。到2049年建立社會主義社會和在「恥辱世紀」（1840至1949年）之後中華民族復興。習近平喜歡把黨的歷史分為三個階段，即在毛澤東領導下，中國站起來了；在鄧小平領導下，中國變得富裕起來；而在習的領導下，中國將變得更為強大。「習的前任胡錦濤和江澤民並沒有出現在這段敘述中。」

習近平 中共 中國

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