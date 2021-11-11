上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

住在上海閔行某小區的90多歲唐老伯去年離世，留下百萬人民幣的房產，由於老伯的妻兒都比他早過世，遺產無人繼承，法院公告老伯的財產將充公八個月後，突然有13名自稱是老伯侄甥輩的人出現，主張繼承老伯的房產與存款。

新民晚報報導，唐老伯的妻子很早就離世，他與兒子小唐同住，小唐去年3月意外過世後，家中只剩唐老伯一人，老伯因受不了孩子離去的打擊，不到一個月內也與世長辭，留下了一套房產和一些存款。

按照當時的「繼承法」，可以繼承唐老伯遺產的第一、第二順位繼承人都已先於唐老伯去世，小唐也沒有子嗣，當時也沒有孫輩可以代位繼承。莘莊鎮政府遂於去年7月向閔行區人民法院提交認定為無主財產的申請。

根據法律規定，如果公告滿一年無人認領的話，法院就會判決認定老唐父子的遺產是無主財產，收歸國有。

但在今年3月，13名自稱唐老伯的侄甥們出現了，他們共同向法院提交異議申請書，主張代位繼承叔叔的財產。這13人並聲稱，唐老伯生病時，都曾去探望過他。

報導說，原來唐老伯在家中排行第五，上面還四個哥哥姊姊，家族中與小唐同輩的人，如今還有13人在世。按照「繼承法」規定，這13人並沒有資格繼承，但根據今年1月1日起生效的「中華人 民共和國民法典」，他們可以代位繼承他的遺產。

報導指，根據新的「民法典」，兒女不再是唯一繼承人，還寫明了如果繼承人沒有對被繼承人盡到扶養義務，在分配遺產時，可以少分或者不分。不過，「民法典」也增加了寬恕制度，如果未盡扶養義務的繼承人有悔改之意，並也得到了被繼承人的原諒，就還是有機會獲得繼承權。

閔行區人民法院今年8月23日開庭審理了這起特別的遺產繼承案件，在徵求求雙方意見後，法官選擇用調解方式結案。