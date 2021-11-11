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東北暴雪恐釀重災 11座機場一度關閉

中國新聞組／北京11日電
特大暴雪來襲，把遼寧阜新韓家店鎮某住宅區的一戶大門堵得嚴嚴實實，鏟車正在鏟雪，盡快幫助百姓出門正常生活。(取材自中國氣象局網站)
特大暴雪來襲，把遼寧阜新韓家店鎮某住宅區的一戶大門堵得嚴嚴實實，鏟車正在鏟雪，盡快幫助百姓出門正常生活。(取材自中國氣象局網站)

中國東北地區8日起就出現罕見的強降雪，導致當地鐵公路交通和航空運輸大受影響。除高速公路因此大雪封閉，多列次城際鐵路和長途高鐵也被迫停駛，甚至一度傳出有11座機場因大雪而暫時關閉。氣象專家表示，內蒙古及東北地區很可能發生嚴重雪災。

中新社報導，據遼寧省氣象部門9日消息，該省中西部降雪量已破1951年來極值，瀋陽市也出現1905年有氣象紀錄以來冬季最強降雪。　　

報導稱，東北地區近日降雪持續，部分地區甚至出現「極端性」降水。截至9日8時，遼寧省平均降水量40.5毫米，大部地區都出現大暴雪到特大暴雪天氣，最大降雪量出現在鞍山站，過程降雪量達到79.7毫米。　　

遼寧氣象部門指出，此輪降雪之強歷史同期罕見，從目前的實況和預報來看，遼寧中西部的一些地區降雪量已經突破1951年有氣象紀錄以來的歷史極值，「極端性」非常強。　　

據瀋陽市氣象部門統計，截至9日8時，瀋陽23個自動降雪觀測站的降雪量均達到「特大暴雪」量級，平均降雪量51毫米，平均積雪深度34.1厘米。經統計，此次過程是1905年瀋陽有氣象紀錄以來冬季最強降雪過程。　　

受持續降雪影響，瀋陽桃仙國際機場8日全天共取消航班126架次。當日遼寧省高速公路全部封閉，12市客運站關閉。

財新網則指出，受暴雪天氣影響，東北地區多座機場因跑道積雪結冰關閉。8日，哈爾濱太平、鞍山騰鰲、大慶薩爾圖、佳木斯東郊、營口蘭旗、雞西興凱湖、建三江濕地、白城長安、錦州錦州灣等九地機場全天關閉，無航班。瀋陽桃仙機場和長春龍嘉機場也曾臨時關閉，部分航班受到影響。

中央氣象台預報，10日8時至11日8時，東北地區等地仍有小到中雪，局部地區大雪（5～9毫米）。預報提醒，需關注10至11日東北地區持續降雪和低溫、冰凍天氣，將對交通運輸、城市運行、能源供應、疫情防控的不利影響。

內蒙古東南部及東北三省部分地區近日出現大暴雪或特大暴雪，遼寧代省長李樂成、黑龍江省長胡昌生、內蒙古政府主席王莉霞均缺席六中全會，督戰救災。

另據央視網報導，內蒙古及東北部分地區積雪深度打破歷史紀錄。駐地官兵和民兵預備役人員迅速出動，全力清雪，最大限度幫助群眾恢復生產生活。

瀋陽7日至9日出現歷史罕見的特大暴雪，圖為仙桃國際機場工作人員正在清除機翼上的冰...
瀋陽7日至9日出現歷史罕見的特大暴雪，圖為仙桃國際機場工作人員正在清除機翼上的冰雪。(新華社)

降雪 機場 地鐵

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