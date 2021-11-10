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凶宅不凶？法拍屋24小時試睡直播 法官現場釋疑

中國新聞組╱北京10日電
江蘇省蘇州一處凶宅拍賣前一天，屋內進行24小時試睡直播，引發大量關注。（視頻截圖）
江蘇省蘇州一處凶宅拍賣前一天，屋內進行24小時試睡直播，引發大量關注。（視頻截圖）

「起拍價120萬元(人民幣，下同)，保證金24萬元，增價幅度6000元。」位於江蘇省蘇州、面積約82平米的一處「凶宅」，在法拍前一天屋內進行了24小時試睡直播，引發大量關注。不過關注人多，卻無人參拍。

北京青年報報導，該屋曾發生燒炭自殺死人事件，也就是所謂「凶宅」，引發不少人關注。為了提高民眾興趣，拍賣平台首次舉行凶宅試睡直播，由法官和試睡員一起到該屋為民眾一一解答試睡感覺、凶案發生原因及拍賣相關問題。

江蘇省蘇州市法官指出，這次拍賣的房子因屋主生前賭博欠下債務，最後選擇在屋中燒炭自殺，「作為遺產的一部分，該屋由死者妻子和小孩繼承，目前也仍在居住中」，後來債主起訴到法院，要求繼承人承擔還債責任，判決生效後，案件進入執行程序，於是這處房產就被進行法拍。

而之所以與拍賣平台一起發起這場「凶宅試睡」直播，目的就是為了營造「凶宅不凶」的氛圍。法官解釋，「凶宅」交易很容易引起糾紛，有些賣方會故意隱瞞房屋情況，買方得知後往往不能接受；這回司法拍賣強調透明公開，拍賣公告中即明確告知房產詳細情況，包括周邊屋況和瑕疵，保障購買者的知情權。

法官稱，該屋條件還不錯，「有兩個臥室、一個客廳、一個餐廳、一個廚房，還有一個空間大、採光好的陽台。」他分析，「投資的話也不錯，目前類似房屋市場價180萬左右，該屋起拍價只有120萬，比市場價低了三分之一」。

拍賣 北京 投資

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