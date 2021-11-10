64歲老戲骨在上海開出租車？ 幫忙搬行李 沒明星架子

中國資深演員林棟甫。（取材自蓋飯娛樂官方號）

曾演出「建國大業」、「安家」等電影 的中國 資深演員林棟甫，日前竟被人目睹在上海開出租車 。據拍下影片的網友表示，林棟甫私下為人很隨和，還會幫忙搬行李，完全沒有明星架子。不過，也有人看了影片後覺得裡面親切的司機身高與林棟甫差很多，恐怕是認錯人。

影音來源：YouTube

根據自媒體「蓋飯娛樂官方號」報導，現年64歲的「老戲骨」林棟甫是上海人，曾主演過許多經典的影視作品，例如「港囧」、「我們都要好好的」等，目前依舊活躍在螢光幕上，也會參與錄製央視晚會，主持、錄音甚至繪畫都難不倒他。

不過，近日有網路影片流傳，內容是上傳者稱目睹由林棟甫駕駛的出租車，還誇讚林本人談吐優雅大方，待人親切隨和。影片中可以看到疑似林棟甫的男子穿著灰色外套，頭戴黑色鴨舌帽，十分低調樸素；他打開後車廂將行李拿出來並交給乘客，看起來身體硬朗。

拍下這段影片的是一旁的路人，他認出眼前的司機是林棟甫後，該司機也對鏡頭大方打招呼，笑得燦爛，氣色看起來很好，但走路仍有些彎腰駝背的跡象，動作也比較慢一些。

真的是林棟甫開的出租車嗎？影片引起許多網友討論，有人質疑身為一個明星怎麼會來開車，對此，影片拍攝者回應稱：「老爺子說體驗生活。」還有人說，有親戚與林棟甫住在同一個小區，林私底下打扮的確很樸素，就像個普通人。

但也有網友指出，林棟甫本人身高有186公分，影片中的司機看起來沒這麼高；且林上節目時常常需要撐著拐杖，不太可能自己出來開出租車。

報導指，林棟甫為磨練自己的演技，曾當過老師、記者、修理工人等不同職業。