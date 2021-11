中國3留學生倫敦擺攤賣漢服 英國老太以為是聖誕裝

三名95後的中國留學生媚晴(左起)、暮雨和曾韜,在倫敦擺攤賣漢服。(取材自紫牛新聞)

三名中國留學生 在倫敦 擺攤賣漢服的影片近日在網路走紅,23歲的山東小伙曾韜表示,小攤位就像一個驛站,有很多穿著漢服的留學生過來打卡,「雖然每天賺錢並不多,但也想通過自身努力讓更多人了解漢服,也呼籲越來越多的留學生加入到推廣漢服、弘揚中國傳統文化的隊伍中來。」

紫牛新聞報導,曾韜是一名漢服愛好者,擺攤則是他課堂上的創業計畫。曾韜找了志同道合的北京姑娘媚晴、浙江姑娘暮雨加入案子,三人原想直接在英國 開一家漢服店,但資金不足,看到英國的市場上有很多攤位賣印度服飾、日本和服,「市場裡既然有很多元的文化商品,那為什麼我們不能在市場擺攤賣中國傳統服飾呢?」他們說。

貨源從中國下單 或從留學生手上買

曾韜選了倫敦市中心一家有300多年歷史的市場當大本營,他們提前從中國訂購漢服和首飾,或從倫敦當地留學生手中購買,保證貨源充足。

因為攤位費高昂,他們原以為會虧損很多,沒想到第一天竟然賺了。扣除成本,他們每人分到三、四十英鎊(約四、五十美元),曾韜說:「我們並不在意賺了多少錢,只要不完全賠錢,就已經很滿意了。」

曾韜的攤位只有10平方米左右,販賣各式各樣的漢服以及髮帶、髮簪等配飾,還有一些扇子、撥浪鼓等含有中國元素的小物件。他們賣的物品很便宜,一把紙扇只要5英鎊,每件漢服一般賣七、八十英鎊,在當地屬於平價,「剛開始我們賣的東西價格很低,附近商家都過來提醒賣的東西太便宜了,擔心我們連攤位費都掙不回來。」

媚晴細心整理漢服的配飾。(取材自紫牛新聞)

髮簪受歡迎 撥浪鼓逗樂小孩

報導指出,曾韜說,對英國人來說,髮簪等小物件是比較新奇的東西,而且可以用來固定和裝飾頭髮,所以非常受年輕女性歡迎,「也有很多女顧客在攤位前嘗試用髮簪盤頭髮,但不會弄,媚晴就現場演示怎麼使用。」

此外,有很多英國小朋友會對攤位上的撥浪鼓感興趣,看到後抓在手裡搖起來。因為這些小朋友沒有見過撥浪鼓,曾韜就教他們怎麼玩,撥浪鼓的聲音太大了,響起來的聲音也吸引了旁邊的攤位和更多顧客。

錦衣衛英文不會講 回家惡補

在他們擺攤的這一個月裡,發生過很多趣事,但曾韜聽過最多的一句話是「So Pretty!」曾韜說,有一位英國老太太,看到攤位前有一件上紅下藍的漢服,感覺非常漂亮,就走過來問:「 Is it a Christmas dress?(這件衣服是不是聖誕裝?)」曾韜就向她解釋:「No, it's Chinese Hanfu!(不是的,這是中國漢服!)」

還有一位在旁邊攤位上賣羊駝圍巾的保加利亞大哥,指著曾韜上周穿過的黑色漢服問是不是「The king's clothes(國王的衣服)」。他想告訴這位大哥是錦衣衛穿的衣服,但他不知道怎麼用英文講錦衣衛,就對他說:「The guard of the emperor(皇帝的親衛穿的)!」

事後,曾韜特地在網上查了資料,錦衣衛的英語是「Embroidered Unifoem Guards」,直譯過來就是「繡花制服衛士」。這件事也給曾韜留下深刻的教訓,要認真學習漢服相關詞語的英語翻譯,「要想在國外傳播好我們中國的傳統文化,首先要讓外國人聽得懂才可以。」

擺攤不為錢 想傳播中國文化

曾韜說,如今在倫敦街頭擺攤賣漢服已有一個月,會在周六和周日擺攤,整體上處於收支平衡的狀態。雖然三人每次擺攤賣漢服賺的錢並不多,但他們卻覺得非常有意義。

「我們在賣漢服的同時,也想通過自身努力讓更多人了解漢服,了解中國傳統文化。」曾韜認為與倫敦當地人近距離地接觸,可以讓更多人了解到漢服。在接下來的時間裡,他們還是想以擺攤為主,慢慢了解當地漢服市場,希望有更大的發展,「如果收支平衡甚至獲得盈利,我們會好好地發展下去,同時也希望更多留學生加入到推廣漢服、弘揚中國傳統文化的隊伍中來。