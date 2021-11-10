中國3留學生倫敦擺攤賣漢服 英國老太以為是聖誕裝

三名95後的中國留學生媚晴（左起）、暮雨和曾韜，在倫敦擺攤賣漢服。（取材自紫牛新聞）

三名中國留學生 在倫敦 擺攤賣漢服的影片近日在網路走紅，23歲的山東小伙曾韜表示，小攤位就像一個驛站，有很多穿著漢服的留學生過來打卡，「雖然每天賺錢並不多，但也想通過自身努力讓更多人了解漢服，也呼籲越來越多的留學生加入到推廣漢服、弘揚中國傳統文化的隊伍中來。」

紫牛新聞報導，曾韜是一名漢服愛好者，擺攤則是他課堂上的創業計畫。曾韜找了志同道合的北京姑娘媚晴、浙江姑娘暮雨加入案子，三人原想直接在英國 開一家漢服店，但資金不足，看到英國的市場上有很多攤位賣印度服飾、日本和服，「市場裡既然有很多元的文化商品，那為什麼我們不能在市場擺攤賣中國傳統服飾呢？」他們說。

貨源從中國下單 或從留學生手上買

曾韜選了倫敦市中心一家有300多年歷史的市場當大本營，他們提前從中國訂購漢服和首飾，或從倫敦當地留學生手中購買，保證貨源充足。

因為攤位費高昂，他們原以為會虧損很多，沒想到第一天竟然賺了。扣除成本，他們每人分到三、四十英鎊（約四、五十美元），曾韜說：「我們並不在意賺了多少錢，只要不完全賠錢，就已經很滿意了。」

曾韜的攤位只有10平方米左右，販賣各式各樣的漢服以及髮帶、髮簪等配飾，還有一些扇子、撥浪鼓等含有中國元素的小物件。他們賣的物品很便宜，一把紙扇只要5英鎊，每件漢服一般賣七、八十英鎊，在當地屬於平價，「剛開始我們賣的東西價格很低，附近商家都過來提醒賣的東西太便宜了，擔心我們連攤位費都掙不回來。」

媚晴細心整理漢服的配飾。（取材自紫牛新聞）

髮簪受歡迎 撥浪鼓逗樂小孩

報導指出，曾韜說，對英國人來說，髮簪等小物件是比較新奇的東西，而且可以用來固定和裝飾頭髮，所以非常受年輕女性歡迎，「也有很多女顧客在攤位前嘗試用髮簪盤頭髮，但不會弄，媚晴就現場演示怎麼使用。」

此外，有很多英國小朋友會對攤位上的撥浪鼓感興趣，看到後抓在手裡搖起來。因為這些小朋友沒有見過撥浪鼓，曾韜就教他們怎麼玩，撥浪鼓的聲音太大了，響起來的聲音也吸引了旁邊的攤位和更多顧客。

錦衣衛英文不會講 回家惡補

在他們擺攤的這一個月裡，發生過很多趣事，但曾韜聽過最多的一句話是「So Pretty！」曾韜說，有一位英國老太太，看到攤位前有一件上紅下藍的漢服，感覺非常漂亮，就走過來問：「 Is it a Christmas dress？（這件衣服是不是聖誕裝？）」曾韜就向她解釋：「No, it's Chinese Hanfu！（不是的，這是中國漢服！）」

還有一位在旁邊攤位上賣羊駝圍巾的保加利亞大哥，指著曾韜上周穿過的黑色漢服問是不是「The king's clothes（國王的衣服）」。他想告訴這位大哥是錦衣衛穿的衣服，但他不知道怎麼用英文講錦衣衛，就對他說：「The guard of the emperor（皇帝的親衛穿的）！」

事後，曾韜特地在網上查了資料，錦衣衛的英語是「Embroidered Unifoem Guards」，直譯過來就是「繡花制服衛士」。這件事也給曾韜留下深刻的教訓，要認真學習漢服相關詞語的英語翻譯，「要想在國外傳播好我們中國的傳統文化，首先要讓外國人聽得懂才可以。」

擺攤不為錢 想傳播中國文化

曾韜說，如今在倫敦街頭擺攤賣漢服已有一個月，會在周六和周日擺攤，整體上處於收支平衡的狀態。雖然三人每次擺攤賣漢服賺的錢並不多，但他們卻覺得非常有意義。

「我們在賣漢服的同時，也想通過自身努力讓更多人了解漢服，了解中國傳統文化。」曾韜認為與倫敦當地人近距離地接觸，可以讓更多人了解到漢服。在接下來的時間裡，他們還是想以擺攤為主，慢慢了解當地漢服市場，希望有更大的發展，「如果收支平衡甚至獲得盈利，我們會好好地發展下去，同時也希望更多留學生加入到推廣漢服、弘揚中國傳統文化的隊伍中來。