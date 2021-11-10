新冠病患6次復陽 隔離50多天快抓狂 只想出關掙錢

福建莆田仙遊縣鯉南鎮檢測點，一名小朋友接受新冠病毒核酸採樣。（新華社）

福建莆田一名新冠患者6次復陽，輾轉醫院、康復中心、酒店治療隔離50多天至今。專家稱，患者病毒是「死」的。

封面新聞報導，趙康（化名）是今年9月15日確診，他說，新冠肺炎 帶給他身體上的痛苦早已消退，令他感到焦慮的，是和復陽的反覆鬥爭，以及隨時可能從頭再來的隔離期。

張安（化名）是趙康的同事，他和趙康一樣被隔離到現在，一開始還樂觀的他現在感覺「被困在了時間裡」。經濟壓力和心理壓力壓得張安有點喘不過氣來，「我現在很想離開這小小的房間，到外面去掙錢。」

據報導，9月10日，從新加坡 回國的林某某被確診為新冠，其妻子和趙康在同一工廠上班，後也被確診。趙康介紹，自己於9月15日確診，被送去醫院治療；10月2日，核酸檢測 陰性後，醫生告訴趙康可以出院，趙康被轉去康復中心隔離14天，本以為即將見到曙光的趙康，沒想到這只是復陽噩夢的開始。

在康復中心14天內要採4次核酸，最後一天雙採雙檢，趙康前兩次檢測均為陰性，10月15日檢測時卻被查出復陽，他感到希望破滅了。「查出復陽轉移病房後，我10月16日再次檢測為陰性，10月17日雙採雙檢，結果仍為陰性，就把我送出康復中心，到酒店隔離21天。」趙康說。

10月20日，趙康在例行核酸檢測中再次查出復陽，再次被轉到康復中心，「在康復中心就是反反覆覆，一天陰性一天陽性，這樣持續了6天，期間3次復陽，到26號的時候核酸雙採陰性過了，27號再次回酒店隔離。」趙康回憶

酒店隔離到第8天，11月4日，趙康再次得知復陽。「每次復陽，隔離時間都要從頭開始算，像永遠走不完的循環，特別煎熬。」趙康說，

趙康表示，除了剛開始確診時自己發過燒，復陽的幾次身體都沒有任何症狀，他也曾想搞清楚復陽的原因，「醫生也沒辦法解釋清楚為什麼老復陽，只是說身體在和病毒對抗。」趙康說。

「從確診以來已經快兩個月沒見過家人了，現在都沒辦法出去上班，公司也沒出明確政策，不知道會受多大影響。」趙康表示，從10月2日出院以後，自己喝過一段時間中藥，現在藥也停了，每天都等著做核酸。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏曾公開表示，復陽背後有複雜的科學機制，但復陽不具備顯著的臨床意義，在流行病學史裡不會引起大面積爆發，到現在為止還沒有一例人傳人，因為病毒是「死」的。