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「清零沒機會」 香港病毒學者籲中國檢測抗體

中國新聞組／北京10日電
管軼呼籲中國多做抗體檢測。（取材自鳯凰網）
管軼呼籲中國多做抗體檢測。（取材自鳯凰網）

當愈來愈多的國家開始學習和新冠病毒共存時，中國仍然堅守「零容忍」策略。有「病毒獵手」之稱的香港病毒學專家管軼近日直言，「清零」目標估計無法實現，全員查核酸不如檢測抗體更加重要。管軼的看法形同打臉北京當局的抗疫政策，不少中國大陸網友認同看法，但相關報導和影片被下架。

來源：YouTube

財新網報導，從雲南邊陲的瑞麗小城到上海迪士尼樂園，中國的防疫「清零」政策讓許多民眾身心疲憊，但是新一輪疫情依然蔓延多省。

「我們不要再動不動就全員核酸檢測，我覺得，檢測抗體比較重要。不要害怕觸碰，這個老虎屁股應該去摸一下，早晚都得摸的。」香港大學新發病毒性疾病學講座教授管軼日前受訪時強調，如果以清零為目標，估計已經沒有機會，病毒會長期在人類中流行。

管軼還擔憂，現在政治壓倒一切，科學家未能坐下來充分如何討論應對病毒。一定要有專業的人，組成最強部隊來嚴密監控世界各地病毒的變異，計算病毒的變化軌跡，才能系統性地對付病毒。

曾在醫學研究中心工作多年的時政評論人士橫河認同管軼的觀點，他說中國的清零政策一定會失敗，「清零是做不到的，這是毫無疑問的。這個就像流感一樣，都屬於RNA病毒，突變又快，空氣傳播。能夠清零的只有死亡率非常高的病毒，比如伊波拉。」

河北工程大學臨床醫學院前副教授王剛也認同管軼的說法，「真正零疫情，做不到的事。現在很多人沒發病，但是已經感染病毒，大部分人沒症狀，然後產生獲得性免疫，這些人本身也是傳染源，這是防不勝防的。整個人類需要做好思想準備，長期和病毒共存。」

但是橫河認為，檢測疫苗產生抗體的效果，在中國是一個政治問題，不是科學問題，所以很難開展，「（這）會使做政治決策的人必須承認決策錯誤。」

中國 檢測 疫情

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