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四川成都疑出現新冠超級傳播者 「1傳13」殃鄰居同事

中國新聞組／北京10日電
中國新冠疫情續燒，四川成都尤為嚴重。（路透）
中國新冠疫情續燒，四川成都尤為嚴重。（路透）

本報系聯合報報導，中國新冠本土疫情延燒，官方9日通報，新增43例本土病例，另有46例本土無症狀感染者。此外，四川成都疑似出現「超級傳播者」，23名確診者中，有12人均是同一名病例的鄰居或同事，因密切接觸中鏢，還有一名無症狀感染者是該病例的鄰居，形成「1傳13」擴散。黑龍江疫情嚴重，黑河市懸賞10萬元人民幣(約1.5萬美元)，籲民眾提供病毒溯源線索。

官方通報指，過去一日，新增確診病例62例，其中本土病例有43例，主要分布在河北（12例）、黑龍江（8例）、四川（7例）、遼寧（6例）等地。

此輪本土疫情感染者已累計破千，呈現多點散發範圍廣，病毒來源多為Delta病毒株，老年病例多、重症比率高等特點。截至9日晚7時，中國高風險區增至七個，中風險區增至81個。

值得關注的是，四川成都疑似出現「超級傳播者」，23名確診者中，有12人均是其中1名病例的密切接觸者，包括有四名家人（妻子、女兒、岳父母）、四名同事和四名同樓幢鄰居。此外，還有一名無症狀感染者也是該病例的同樓幢鄰居。

據成都市疫情防控工作發布會上透露，從流行病學調查所見，部分患者與該病例間並無時空上的交集，但他們的共同生活環境比如電梯等，有檢測出若干陽性樣本，提示本輪疫情感染源頭複雜，電梯等公共空間、辦公場所都存在較大傳播風險。

由於本土疫情近期反彈，且在校園擴散。河北和河南等地傳出多所小學爆發群聚感染。教育部已要求各地推進3到11歲學童的疫苗接種工作。

另據香港01報導，黑河市官方8日呼籲民眾提供病毒溯源相關線索信息，對提供有價值線索幫助成功溯源的民眾獎勵10萬元，並稱要打一場「疫情防控的人民戰爭」。

黑河市發通告稱，發現偷渡、走私、非法狩獵、越界捕撈等違法犯罪線索，要立即報告市公安局；今年10月1日以來有網絡代購進口商品的人員（重點是冷鏈食品），要立即對商品和包裝進行消毒並送該市疾控中心進行病毒檢測；發現與確診病例接觸過的人、物、地等可疑傳播線索，立即向該市疫情防控指揮部流調溯源組報告。

通報還稱，對提供有價值線索幫助成功溯源的，獎勵10萬元；對故意隱瞞、拒不提供真實情況影響溯源工作的，依據相關法律法規和防疫規定從嚴從重查處。

成都病例疑超級傳播者「1傳13」。(取材自澎湃新聞)
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