真吃貨~ 為吃火鍋 雪中走4小時 帥哥變「乞丐」

通遼男子暴雪中走了四小時，不成人形。（取材自微博）

暴雪連日來襲擊中國 東北地區，各地災情不斷，內蒙古通遼有一男子為了去姊姊家吃火鍋，在暴雪中步行四個小時，變成「乞丐模樣」的視頻在網路走紅。被網友形容為不畏風雪的「真吃貨」。

來源：YouTube

極目新聞報導，一段網路視頻顯示，8日下午，一戶人家的主人打開大門時，門口站著一位頭髮凌亂、頭上滿是冰屑的小伙子，如同一個「乞丐」。小伙子進屋收拾一番後，和主人坐在一起吃起了火鍋，此時的他看起來已是一個時尚 帥氣的青年。

據報導，視頻發布者李女士稱，這兩天，她所在的內蒙古通遼遭遇暴雪天氣，最深處積雪超過一米深。8日早晨，她買了一些吃火鍋的材料，拍了視頻發給了幾個朋友。

李女士表示，弟弟收到視頻後，表示他一個人在家，想來她家吃火鍋。李女士夫妻倆雖然很歡迎他來吃火鍋，但想到當時正在颳風下雪，兩家隔著20公里路，平時走路需要兩個小時，公共交通又停運，以為弟弟只是說說而已。弟弟卻表示為了吃火鍋，吃苦不算什麼。但由於下大雪，他走了四個小時才到自己家。

8日下午5時許，李女士聽到有人敲門，打開門後就看到一副「乞丐」模樣的弟弟，讓她和丈夫十分意外。

男子進屋收拾一番後變時尚青年，坐下吃火鍋。(取材自看看新聞)

李女士說，弟弟是一個很時尚的小伙子，平時很注重形象，8日下午1時許從家裡步行出門時，還特意穿著西服、打著領帶，準備到李女士小區後拍拍雪景視頻。「昨日的溫度只有攝氏零下6、7度，路面的積雪有膝蓋深，真沒想到他能步行四個小時來我家。」

李女士稱，後來打開門被嚇一跳，都沒認出來是弟弟，她還以為是要飯的呢。看到弟弟被暴雪摧殘成狼狽模樣，感覺又心酸又好笑。