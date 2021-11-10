極端氣候加劇 東北南部暴雪破百年紀錄

內蒙古通遼降雪46小時，破1951年以來紀錄，雪大到連門都打不開。(取材自觀察者網)

今年以來，中國 先後遭遇沙塵暴、暴雨、高溫 、強降雨和暴雪等極端天氣，瀋陽氣象台9日上午宣布，瀋陽7至9日的暴雪，是1905年氣象台設立以來最大降雪 。東北南部，尤其是遼寧省、內蒙古自治區更堪稱是百年一遇最強的暴雪。中國氣象局表示，未來30年東部地區城市遭遇極端天氣的頻率將持續上升，很可能面臨前所未有的挑戰。

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氣象部門指出，在沿海地區城市擴張與集聚效應的影響下，未來東部地區的人口和財富將繼續增長，極端天氣增多加上城市擴張將導致東部三大都市圈，成為氣候變化對社會經濟影響的熱點地區，急需當局的高度重視。

內蒙古近期迎來下半年的最強寒流，通遼地區的強降雪持續約46小時，累計降雪量達81.3毫米，積雪深度打破自1951年來的紀錄。內蒙通遼市出現民眾一早起來因大雪堵住家門，「門打不開」的窘境，部分地區積雪超過一公尺。另據中新網消息，通遼雪災已致5609人受災、1人死亡。

報導表示，牧區出現雪災是指由於積雪過厚、維持時間長而掩埋牧草，造成牲畜無法正常採食，導致大量牲畜變瘦和死亡的自然災害。

內蒙古自治區通遼氣象局昨天說，因遭遇特大暴雪，通遼市學校停課、機場關閉，轄區內多條高速公路實施臨時管制。

中國天氣網專家分析，這次降雪如此之強的首要原因是下半年這股最強冷空氣行進至東北時在高空形成切斷冷渦，黃渤海附近又生成地面氣旋，將黃海和日本海大量強盛水汽輸送至東北、內蒙東南部一帶，冷暖空氣在東北上空產生激烈交匯，降水量大且持續時間長，導致部分地區出現極端性。

遼寧也下大雪，最大降雪量出現在鞍山站，達到79.7毫米。

氣象部門表示，預計未來30年，河北南部、山東西部、江蘇西部和廣東西部地區的高溫事件發生頻率將大幅上升。即使在最理想的低碳排放狀況下，東部地區的平均高溫日數將從歷史基準期的每年9.3天上升至16.4天，而整個中國10%的面積將面臨超過30天的高溫天氣（攝氏35度以上）影響。

若在維持目前碳排放水準下的中等排放情況下，東部地區89座城市中有50座城市的高溫日數將增加50%以上，其中37座城市將增加一倍以上。