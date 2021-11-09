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防疫隔離飄雪 北京社區演唱會吼出「海闊天空」趕孤獨

中國新聞組／北京9日電
志願者們根據專業技能各司其職，主持和表演專業的同學負責錄主持詞，王天洋學過唱歌，就被選為主唱。（取材自北京青年報）
志願者們根據專業技能各司其職，主持和表演專業的同學負責錄主持詞，王天洋學過唱歌，就被選為主唱。（取材自北京青年報）

北京日前迎來大雪，在臨近中央戲劇學院的昌平區宏福苑內，不少學生被大冷天還得面對被防疫隔離的孤獨。還好，一群志願者在小區連日舉辦「社區演唱會」，主唱王天洋和同伴們在漫天風雪中吼出一首「海闊天空」。王天洋說：「選擇這首歌很應景，很有感染力，可以鼓舞士氣」，他表示只要條件允許，會堅持唱到小區解封。

來源：YouTube

北京青年報報導，操辦這次社區演唱會的，是來自「戲劇之城」志願隊的骨幹成員，他們都是中戲的學子，由志願隊負責人皇甫曉朋發起活動，王天洋是中戲戲劇教育系學生。志願者們平時穿著防護服，穿梭在小區裡，為居民廣播宣傳防疫信息，運送生活必需品。 「物資運送過程中，和大家接觸較多，發現有的居民有些壓抑、煩躁」。經過密集的線上探討，大家決定「白天送生活物資，晚上送精神食糧」，通過舉辦社區小型演唱會，為居民釋壓。

志願者們根據專業技能各司其職，主持和表演專業的同學負責錄主持詞，王天洋學過唱歌，就被選為主唱。要在封控小區內舉辦活動，困難顯而易見，大家只能臨時建群，線上商量所有問題，晚上直接上台開唱。

在由平板貨車改造成的簡易舞台上，王天洋和同伴們傾情投入，「夜空中最亮的星」「明天會更好」「我的祖國」……曲目都經過精挑細選，耳熟能詳又能鼓舞士氣，不少居民在陽台上觀看，情不自禁地跟著唱了起來。在簡陋的場景中，穿著厚厚的防護服，給演唱帶來一些技術層面的挑戰，畫面卻讓人印象深刻，更有感染力。

他們一個晚上去兩個點位，分別唱三首歌，為了讓小區居民們都「品嘗」到這份精神食糧，他們每天都在十幾個群裡進行徵集、調查、統計，確定要去的點位；還要製作海報，介紹時間、曲目、歌詞等。

這樣的付出讓居民們很感動，志願者也成就感滿滿，王天洋說，「能幫忙緩解居民一些壓力，獲得大家的認可，沒有什麼能比這個更有成就感了，我這輩子都會銘記於心」。

在簡陋的場景中，穿著厚厚的防護服，給演唱帶來一些技術層面的挑戰，畫面卻讓人印象深...
在簡陋的場景中，穿著厚厚的防護服，給演唱帶來一些技術層面的挑戰，畫面卻讓人印象深刻，更有感染力。（取材自北京青年報）

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