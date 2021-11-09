我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國造美航母標靶 五角大廈：持續關切自身準備行動

內蒙通遼降雪46小時 積雪高達1米多 破70年紀錄

網紅柴犬拍天價 原主人想要回牠…買家拒絕

中國新聞組／北京9日電
登登為雄性成年日本柴犬。（取材自錢江晚報）
登登為雄性成年日本柴犬。（取材自錢江晚報）

北京網紅柴犬登登，2014年被主人肖先生送到寵物學校寄養，沒想到主人竟搞失蹤，積欠4萬餘元（人民幣，下同，約6250美元）寄養費，寵物學校將肖先生告上法院。第一次司法拍賣因為肖先生出面喊停，日前第二次拍賣，登登以16萬元（約2.5萬美元）的天價成交，沒想到肖先生再次聯繫法院，希望撤銷拍賣，要回登登。

來源：YouTube

新京報報導，登登在司法拍賣中被競買號「A9977」拍得，成交價16萬10元。負責拍賣的工作人員李女士表示，目前買受人已將尾款結清，接下來將會在線下進行手續交接。

李女士表示，據朝陽法院方面透露，登登競拍價落槌之後，登登原主人肖先生再次聯系到法院，表示希望撤銷拍賣，「目前他還身處國外，暫時不能回國，他想要回登登，他這次的說辭跟2018年說的一樣，但已經被法院方面明確拒絕」。

登登的拍賣金額首先會用來支付它的寄養費4萬餘元，剩下的部分會給原主人肖先生，如果法院最後還是沒能與肖先生取得聯系，那剩餘的錢款就會被充公。

寵物學校負責人劉先生表示，不明白肖先生為何要在登登拍賣已結束後再次出現，「無論如何，登登已經不再屬於他了」。劉先生稱，寵物學校將會配合完成最後的司法程序，「只希望登登的新主人可以照顧好登登，不要讓牠再次經歷這些」。

拍得登登的「A9977」買受人表示，他不是一時沖動想要競拍登登，通過關注登登的一系列動態，他很堅定想要給登登一個安穩的家。

登登最終竟以16萬0010元成交。（取材自阿里拍賣）
登登最終竟以16萬0010元成交。（取材自阿里拍賣）

拍賣 北京 工作

上一則

澳門新規 入境者須帶至少624美元 按日遞增

下一則

放棄改造中國？ 胡錫進：美國向現實低頭

延伸閱讀

直播帶貨遭酸 黃子韜暴氣：賺點錢不行？

直播帶貨遭酸 黃子韜暴氣：賺點錢不行？
賣身抵債 網紅柴犬500元起拍 「天價」16萬元成交

賣身抵債 網紅柴犬500元起拍 「天價」16萬元成交
網紅柴犬「賣身抵債」500元起拍 狂飆16萬成交

網紅柴犬「賣身抵債」500元起拍 狂飆16萬成交
複製誠品模式 網紅書店「言几又」爆發不出工資欠貨款

複製誠品模式 網紅書店「言几又」爆發不出工資欠貨款

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問