網紅柴犬拍天價 原主人想要回牠…買家拒絕

登登為雄性成年日本柴犬。（取材自錢江晚報）

北京 網紅柴犬登登，2014年被主人肖先生送到寵物學校寄養，沒想到主人竟搞失蹤，積欠4萬餘元（人民幣，下同，約6250美元）寄養費，寵物學校將肖先生告上法院。第一次司法拍賣 因為肖先生出面喊停，日前第二次拍賣，登登以16萬元（約2.5萬美元）的天價成交，沒想到肖先生再次聯繫法院，希望撤銷拍賣，要回登登。

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新京報報導，登登在司法拍賣中被競買號「A9977」拍得，成交價16萬10元。負責拍賣的工作 人員李女士表示，目前買受人已將尾款結清，接下來將會在線下進行手續交接。

李女士表示，據朝陽法院方面透露，登登競拍價落槌之後，登登原主人肖先生再次聯系到法院，表示希望撤銷拍賣，「目前他還身處國外，暫時不能回國，他想要回登登，他這次的說辭跟2018年說的一樣，但已經被法院方面明確拒絕」。

登登的拍賣金額首先會用來支付它的寄養費4萬餘元，剩下的部分會給原主人肖先生，如果法院最後還是沒能與肖先生取得聯系，那剩餘的錢款就會被充公。

寵物學校負責人劉先生表示，不明白肖先生為何要在登登拍賣已結束後再次出現，「無論如何，登登已經不再屬於他了」。劉先生稱，寵物學校將會配合完成最後的司法程序，「只希望登登的新主人可以照顧好登登，不要讓牠再次經歷這些」。

拍得登登的「A9977」買受人表示，他不是一時沖動想要競拍登登，通過關注登登的一系列動態，他很堅定想要給登登一個安穩的家。