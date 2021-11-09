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彭帥效應 上海國安局長黃寶坤被舉報姦下屬女兒

中國新聞組／北京9日電
網傳中國上海國安局長黃寶坤性侵下屬女兒。（取材自推特）
網傳中國上海國安局長黃寶坤性侵下屬女兒。（取材自推特）

中國網球名將彭帥日前自爆與中國前副總理張高麗的7年婚外情，消息尚未平息，又傳出中國高官性侵女子，被歸為是習近平的「之江新軍」上海市國安局長黃寶坤，被網貼舉報強姦下屬的女兒，由於受害女子父親四處舉報無果，委託人從境外冒死上網實名控訴上司的惡行。

網傳上海國安局局長黃寶坤強姦下屬的女兒一事持續發酵，但上海市官方和國安局都對此態度曖昧，多名被問及的國安局官員不承認也不公開否認此事。

11月6日一份浙江男子沈根林實名舉報上海國家安全局長黃寶坤的文件，在網路上引發熱議，沈根林貼出自己的身分證、護照號碼、手機與微信號，痛陳上個月他偕女兒與上海國安局長黃寶坤宴飲，席間他有事先行離席，其後女兒不勝酒力，結果黃寶坤送他女兒回家時，趁機性侵得逞。

沈根林並寫明事發後，黃寶坤消極應對，而他多次向公安報警、向上海紀委和監委舉報均無果，只好破釜沉舟於11月1日以署名信方式，委託海外朋友幫忙實名舉報黃寶坤，還註明「請黨和政府為我家作主」。

而坊間傳出的另一個說法是，黃寶坤潛規則下屬的女兒，引發了其丈夫的憤怒，最後導致事件發酵。但目前官方試圖將此事壓下去。但迄今為止，這些說法都沒能得到沈根林和黃寶坤本人的確認。

網傳的舉報人沈根林此前也深陷舉報，有消息稱其是原上海市委宣傳部長、後官居國務院高層的白手套，並動用大筆神祕的官方資金移民新加坡。

而被舉報的國安局長黃寶坤，此前也一直深陷各種舉報漩渦，但近年來被視為習近平的「之江新軍」在華東的刀把子之一。

據旅美的人權律師劉士輝稱，以張高麗性侵醜聞現實，權力的肆無忌憚，是一個常態的現象。更何況公開造謠國安局長強姦，這本身就意味著巨大的風險。

劉士輝說，上海國安局可以說是一手遮天，沒有任何法律可以約束的這樣一個強力機構。說要把一個人秒滅的話，那都是輕而易舉。劉士輝還指出，目前舉報人在牆內的社交媒體都已經被封，這也許能說明一些問題。

黃寶坤是否真的涉嫌性侵或潛規則，上海市政府和國安局都沒有公開對外回應，都以不知情為由，避談此事。

性侵 中國 張高麗

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