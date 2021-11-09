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內蒙通遼降雪46小時 積雪高達1米多 破70年紀錄

暴雪癱9省市交通 大連市民搬空超市 內蒙近6000人受災

中國新聞組／北京9日電
瀋陽市民清理汽車上的積雪。 （中新社）
瀋陽市民清理汽車上的積雪。 （中新社）

中國東北及內蒙部分區域7日起遭受特大暴風雪襲擊，多地積雪達歷年極值，有房屋因積雪被壓垮塌。受暴風雪影響較為嚴重的內蒙古，1人因雪災死亡，有近6000人受災。交通運輸部網站指出，截至8日7時，受降雪及路面結冰影響，北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、山東、陝西九省市184個路段公路封閉。

來源：YouTube

由於受降雪和地面結冰影響，北京首都機場和大興機場近兩日有超過上百架航班取消；遼寧瀋陽桃仙機場昨天10時也關閉；黑龍江哈爾濱太平機場也因跑道結冰，臨時關閉至9日12時。

7日晚間以來，遼寧省、吉林省、黑龍江省等東北大部分地區遭遇近十年罕見特大暴雪、凍雨等極端天氣襲擊。在受暴雪影響最嚴重的遼寧省，全省高速公路已全部封閉。暴雪天氣又遭遇疫情影響，大連超市出現搶購潮。

氣象部門昨發出暴雪橙色預警和寒潮藍色預警。內蒙通遼還連發三次暴雪紅色預警，學校停課、機場關閉。此外，天津部分地區和遼寧省瀋陽市昨也停課一天。

特大暴雪造成零星災情。遼寧省多地積雪深度已達35公分，當地鞍山市千山區的大屯鎮農貿市場昨天上午6時許因強降雪而坍塌，多輛車被砸。

大連市民王女士表示，家附近的一家沃爾瑪超市的麵粉、方便麵等貨架已被市民搶購一空，售賣大米、小米、紅豆等五穀糧食貨槽也已見底，「莊河有疫情，之前我們又看到發布的大雪預警，所以不少人都選擇多囤點東西在家裡。」王女士說，「我朋友的父母家裡這次就囤了200斤大米，有的鄰居家直接囤了300斤稻子，為了儲存時間更長。」

昨日下午，瀋陽市已宣布執行紅色一級（特大暴雪）預警令，對城市道路實施交通管制，組織學校停課、與城市運行無關的單位停工，調動全社會各種有效資源投入災害性降雪搶險，並倡議市民非必要不外出。目前，極端天氣已讓市民生活受累嚴重。7日晚間6時左右，瀋陽市區開始遭遇雨夾雪天氣，道路積冰、濕滑異常，更致使數十輛私家車連撞，所幸無人員傷亡。

同時，遼寧省汽車快速客運站、瀋陽SK客運站8日宣布全線停運。

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