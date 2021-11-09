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中教育部：憑居住證入學啟動 「學區房要涼了 」

中國新聞組╱北京9日電
在大城市橫行的學區房，真要涼涼了嗎？圖為民眾在房產中介門口看房屋價格牌。（取材自南風窗）
在大城市橫行的學區房，真要涼涼了嗎？圖為民眾在房產中介門口看房屋價格牌。（取材自南風窗）

教育部網站近日對「關於讓外來務工者隨遷子女都能公平享受九年義務教育的建議」，答復稱，按照教育部要求，從2021年起，各地均不得要求家長提供計畫生育、超齡入學、戶籍地無人監護等證明材料，精簡不必要的證明材料，鼓勵有條件的地方僅憑居住證入學。消息一出，媒體紛表肯定，「隨遷子女憑居住證入學是落實義務教育權利之舉」，房產投資人士則認為，隨著政策落實，「學區房真要涼了」。

根據教育部網站消息，上述消息發布，最震撼的就是「鼓勵有條件的地方僅憑居住證入學」的提法，這句話標誌著以下幾個含義：1.正式從2021年開始用居住證作為入學憑證。2.僅憑居住證入學，無需其他證明，比如所有權證、計畫生育、超齡入學、戶籍地無人監護等證明材料。3.憑居住證入學還是個漸進過程，就像取消落戶限制從中小城市到大城市，最後是特大城市的過程。

另據網易新聞「有料空間」網媒分析，為什麼教育部宣布僅憑居住證入學的政策，可以說這個政策徹底顛覆了原來的入學方案，尤其是用居住證取代所有權房本入學的根本性轉變，不僅代表了國家人口政策的轉變，更體現了房地產政策的轉變。

一個充滿活力的經濟體制和社會機制，必有勞動力的自主流動為前提，也必有人員的自由遷徙為基礎。

傳統的落戶和入學政策，嚴重阻礙了人口的流動和資源有效配置，帶來了階層固化的社會問題，年輕人不想生育不願生育的問題已經體現，倒逼計畫生育政策徹底轉變，和落戶政策的徹底鬆綁。

現在，輪上入學政策的調整了。而「憑居住證入學」的本質就是入學資格跟房產徹底脫鉤，就是落實房住不炒和租售並舉國家定位的具體體現。

據了解，原來的入學政策是以所有權房本作為入學憑證，帶來的結果就是有錢的家庭壟斷了優質教育資源，並且可以通過轉讓房產帶來炒房的財富性效應。

而用居住證代替所有權房本，因為租房就可以辦理居住證，就是租售並舉租售同權的徹底落地。更重要的是，居住證只能自己自用，無法轉讓，就有效避免了通過轉讓居住證變相炒房炒學位的目的。

但有媒體對「憑居住證入學」仍抱持懷疑，稱相關政策提了多年，農民工子女入學依然有許多障礙，「真正只提供居住證材料就可以就近入學的時間表是什麼時候……教育部網站稱加大督促力度，並沒有給出時間表。要有執行的時間表」。

中國教育部近日鼓勵有條件的地方，僅憑居住證入學。（取材自知乎）
中國教育部近日鼓勵有條件的地方，僅憑居住證入學。（取材自知乎）

教育部 計畫生育 投資

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